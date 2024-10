Hyundai Maroc inaugure une nouvelle succursale à Oujda

Hyundai Maroc poursuit l’expansion de son réseau avec l’inauguration d’une nouvelle succursale à Oujda, située dans la zone industrielle Technopole, sur un terrain de plus de 4000m². Ce nouveau site s’inscrit dans la stratégie de la marque visant à améliorer la couverture nationale.

Le showroom, d’une superficie de 1000m², respecte les dernières normes internationales de Hyundai Motors Company et présente notamment la gamme IONIQ, reflétant l’orientation de la marque vers l’innovation et la mobilité durable.

La succursale est dotée d’un service après-vente moderne de 3500m², réparti sur deux niveaux. Cet espace est équipé des technologies les plus récentes pour assurer des services complets d’entretien, de réparation et de carrosserie. Une équipe commerciale formée et dédiée est présente pour offrir un accompagnement personnalisé à chaque client, garantissant une expérience de qualité.

Saad Bezzat, directeur de Hyundai Maroc, souligne que cette nouvelle ouverture à Oujda marque une étape importante dans le renforcement de la présence de Hyundai à l’est du Royaume. Cette implantation permet de répondre aux besoins croissants des clients de la région tout en leur offrant un accès facilité à des services et des solutions de mobilité innovantes, notamment avec le lancement de la Hyundai IONIQ 6, un modèle 100% électrique.

Pour accompagner cette ouverture, Hyundai Maroc propose un service de navette gratuit entre Oujda et Berkane, visant à faciliter l’accès au nouveau showroom. Cette initiative vise à rendre l’expérience client plus fluide et accessible, en accord avec les objectifs de la marque en matière de service et d’accompagnement.