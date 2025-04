Bugshan Maroc inaugure un nouveau siège emblématique à Bouskoura

Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de présence au Maroc, le Groupe Bugshan Maroc, filiale du conglomérat international Bugshan Arabia, a inauguré en grande pompe son nouveau siège social et showroom Hyundai à Bouskoura.

Une étape structurante dans l’histoire du groupe, et un signal fort envoyé à l’écosystème national et régional : Bugshan Maroc accélère son développement, capitalise sur 25 années de partenariat stratégique avec le constructeur coréen Hyundai Motor Company, et se positionne plus que jamais comme un acteur central de la mobilité de demain.

Une vision long terme ancrée au Maroc, tournée vers l’Afrique

Depuis 2000, Bugshan Maroc incarne la vision de développement du Groupe Bugshan sur le territoire national. Présent dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’immobilier, les FMCG, la distribution ou encore l’hôtellerie, le groupe a su s’imposer comme un acteur multisectoriel incontournable, conjuguant excellence opérationnelle, innovation durable et création de valeur.

Aujourd’hui, avec plus de 1 000 collaborateurs, 40 points de vente dans 30 villes du Royaume, et un chiffre d’affaires dépassant les 420 millions de dollars, Bugshan Maroc renforce son rôle dans le tissu économique national et se prépare à devenir une plateforme stratégique pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Une infrastructure pensée pour l’excellence à la hauteur des ambitions du groupe

Le nouveau siège, implanté sur un site de 28 800 m² construits, incarne la vision de performance et de durabilité du groupe. D’un investissement global de 300 millions de dirhams TTC, il regroupe sur un même site :

Un showroom nouvelle génération pouvant accueillir jusqu’à 20 véhicules

Une zone de service après-vente sur 2 étages capable de traiter plus de 40 véhicules/jour, dont un espace self-service pour 8 véhicules

86 postes de travail (38 en mécanique, 48 en carrosserie)

4 302 m² dédiés à l’atelier carrosserie, 5 110 m² pour l’atelier mécanique, ainsi que 1 368 m² réservés aux équipes du service après-vente. Cette dernière zone intègre également une salle de formation moderne, conçue pour accompagner la montée en compétence des équipes techniques sur les technologies les plus récentes suivant les normes du constructeur.

1 400 m² de surface dédiée au stockage de pièces de rechange

200 collaborateurs mobilisés pour offrir une qualité de service optimale

En ligne avec les engagements environnementaux du groupe, le siège est équipé de 540 panneaux solaires, assurant 50 % de ses besoins énergétiques grâce à une production annuelle de 318 600 kW, ainsi que d’une station de traitement des eaux usées d’une capacité de 100 m³/jour, contribuant à une gestion durable des ressources.

Un événement prestigieux, reflet d’un rayonnement régional

L’inauguration officielle s’est tenue en présence de hautes personnalités, notamment :

Le Président de Hyundai Motor Company pour la région Moyen-Orient & Afrique

Le Président du Groupe Bugshan Arabia

Le Directeur Générale du Groupe Bugshan Maroc

Des représentants d’ambassades, d’institutions publiques et d’acteurs économiques clés

Cette cérémonie a mis en lumière l’ancrage local et la dimension internationale du groupe, renforçant ainsi les liens entre le Maroc et ses partenaires stratégiques dans la région.

Un partenariat stratégique avec Hyundai Motor Company

L’inauguration de ce nouveau siège est aussi l’occasion de célébrer 25 ans d’un partenariat solide et fructueux avec Hyundai Motor Company, aujourd’hui 3e marque automobile la plus vendue au Maroc. Ce partenariat a permis à la marque coréenne de s’imposer durablement sur le marché marocain, avec des campagnes innovantes, un réseau en pleine expansion et une expérience client en constante amélioration.

« Nous célébrons aujourd’hui une histoire de réussite bâtie sur la sincérité et la qualité, au service des aspirations des marocains. Ce nouveau siège marque le début d’un nouveau chapitre pour notre groupe – un chapitre fondé sur l’innovation, la durabilité et une vision tournée vers l’avenir. Nous ne regardons pas seulement le chemin parcouru avec fierté, mais aussi celui qui nous attend avec confiance et enthousiasme. »

— M. Khaled Bugshan, Président du Groupe Bugshan

« Cette inauguration marque une nouvelle étape dans notre feuille de route stratégique. Le Maroc est au cœur de notre développement régional, et nous croyons fermement en son potentiel économique et humain. Ce nouveau siège incarne notre engagement à long terme, notre foi dans les talents locaux, et notre volonté d’accompagner durablement la transformation du secteur automobile avec Hyundai à nos côtés. »

— M. Khalil Sheikh, Vice-Président du Groupe Bugshan

« Ce nouveau siège est bien plus qu’un projet immobilier. Il est le reflet de notre engagement profond envers le Royaume, et de notre volonté de faire du Maroc un centre névralgique de notre croissance en Afrique. Avec Hyundai, nous partageons une vision à long terme, où l’innovation, le service et la durabilité sont au cœur de notre action. » — M. Obada Nasser, Directeur Général du Groupe Bugshan Maroc

« Chez Bugshan Automotive Group, nous avons l’honneur de porter la vision du Groupe Bugshan dans le secteur automobile au Maroc. Depuis 25 ans, nous accompagnons la montée en puissance de Hyundai sur le marché national avec une approche fondée sur la performance, la proximité client et l’innovation. Ce nouveau siège marque une nouvelle ère pour notre activité : celle d’un réseau plus moderne, plus durable et résolument tourné vers l’avenir. »

— M. Oussama BERRADA, Directeur Général de Bugshan Automotive Group

« Nous sommes fiers de la relation stratégique qui unit Hyundai à Bugshan Maroc depuis 25 ans. Ce nouveau site illustre notre ambition commune : offrir une expérience client d’excellence, tout en consolidant notre position de leader sur le marché marocain. »

— M. Saad Bezzate, Directeur Général Hyundai Maroc