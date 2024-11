LG Electronics Maroc lance sa boutique en ligne

LG Electronics Maroc a récemment inauguré sa première boutique en ligne, révolutionnant ainsi le parcours des consommateurs dans le pays. Ce lancement marque une étape audacieuse pour LG, qui devient la troisième filiale africaine à introduire une plateforme de e-commerce dédiée à la marque.

Avec cette initiative, LG redéfinit l’expérience d’achat en ligne en offrant un accès direct aux produits les plus innovants de son catalogue, démontrant un engagement fort envers les besoins changeants des Marocains.

La boutique en ligne LG met à disposition une large gamme de produits haut de gamme, des téléviseurs OLED et QNED aux appareils électroménagers futuristes qui réinventent le quotidien. La plateforme présente également des écrans de dernière génération pour les passionnés de technologie, ainsi que des solutions de climatisation éco-énergétiques pour les acheteurs soucieux de l’environnement. « Notre boutique en ligne n’est pas seulement un canal de vente, c’est un espace numérique où l’innovation rencontre les aspirations marocaines, » souligne Tony Baek, président de LG Electronics Maghreb, en affirmant l’ambition de LG de rapprocher ses technologies du public.

Avec un design intuitif et des fonctionnalités simplifiées, le site offre aux utilisateurs une expérience de shopping optimisée. En plus d’un processus d’achat fluide, LG assure un accompagnement personnalisé pour chaque client, contribuant ainsi à la satisfaction et la fidélité de sa clientèle. « Chaque clic est une chance de découvrir le meilleur de notre philosophie ‘Life’s Good’, » ajoute M. Baek, en soulignant la volonté de LG de créer des expériences qui enrichissent la vie quotidienne.

À travers cette boutique en ligne, LG Electronics Maroc ouvre un « portail vers l’avenir du e-commerce » pour le pays, selon M. Baek. Ce lancement n’est que le début d’une nouvelle ère pour le commerce électronique au Maroc, où LG continue de mettre l’accent sur l’innovation, la qualité et la satisfaction client, tout en réinventant la manière dont les Marocains interagissent avec la technologie.