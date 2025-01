LG dévoile sa vision des solutions IA pour la mobilité au CES 2025

LG Electronics (LG) présente au CES 2025 une nouvelle solution innovante qui étend la commodité et le confort de la maison connectée LG AI aux espaces de mobilité. Le véhicule conceptuel « Lifestyle Solution for Mobility », exposé sur le stand de l’entreprise, introduit la plateforme LG Mobility Experience (MX).

Cette solution révolutionnaire pour les espaces de mobilité intègre une gamme complète de solutions intelligentes de LG, créant une connexion harmonieuse entre la mobilité et la maison connectée, et offrant ainsi de nouvelles expériences de vie inédites.

La plateforme MX de LG redéfinit le concept des solutions domestiques en créant un espace multifonctionnel et polyvalent inédit. Grâce à un système de modules adaptables, la plateforme intègre les technologies matérielles innovantes et l’intelligence artificielle de LG pour transformer l’habitacle du véhicule en un environnement modulable.

Cet espace peut servir d’extension de la maison, de salon multimédia privé ou de studio créatif, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités captivantes de « l’Espace en tant qu’Expérience » pour les clients potentiels.

La plateforme MX s’aligne sur les tendances actuelles de l’industrie automobile et les préférences des clients, qui évoluent des notions traditionnelles de transport vers l’idée des véhicules en tant qu’espaces de vie personnalisés. La plateforme propose une expérience de vie sur mesure où les produits les plus récents, les solutions d’intelligence artificielle et les services s’unissent pour offrir un confort et une commodité supérieurs aux utilisateurs.

La plateforme MX propose un design à double cabine : une cabine avant pour le conducteur et un espace arrière personnalisable. Les utilisateurs peuvent configurer cet espace polyvalent de différentes manières, par exemple en le divisant en zones multifonctionnelles ou en le transformant en espaces de vie hyper-personnalisés, tels qu’un studio créatif, un lounge professionnel ou des zones dédiées à la détente et aux loisirs. Grâce à son design modulaire, la cabine arrière peut être équipée de divers appareils, permettant aux utilisateurs de choisir des combinaisons adaptées à leurs besoins et préférences spécifiques. LG prévoit de proposer la plateforme MX sous forme de service par abonnement, la rendant ainsi accessible à un public plus large.

Propulsée par la solution LG AI Home, ThinQ ON, la plateforme MX permet aux utilisateurs d’adapter les conditions à l’intérieur du véhicule et de bénéficier de services pratiques liés au mode de vie, tels que la gestion du planning quotidien et des briefings d’informations. Des services supplémentaires provenant de prestataires externes – tels que la commande de nourriture et de boissons, la blanchisserie, ou la réservation d’hôtel – peuvent être intégrés pour élargir et enrichir davantage l’expérience utilisateur.

Les visiteurs du stand de LG au CES 2025 pourront découvrir la plateforme MX dans l’espace d’expérience « Lifestyle Solution for Mobility ». Cet espace mettra en avant des solutions d’espace hautement personnalisables et des solutions de style de vie liées à la mobilité, avec des appareils de pointe de LG et des dispositifs de l’Internet des objets. Il offrira un aperçu captivant de l’avenir de la mobilité et des espaces de vie hybrides connectés.

« La plateforme innovante MX, basée sur le concept de « l’Espace en tant qu’Expérience », tire parti des atouts de LG en matière d’appareils électroménagers et de technologie AI Home pour offrir une nouvelle vision des expériences de mobilité », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Home Appliance Solution Company. « En poursuivant notre vision du Zero Labor Home, nous continuerons à connecter et à enrichir les expériences des clients dans tous les aspects de leur vie quotidienne. »

Les visiteurs du CES 2025, qui se tiendra du 7 au 10 janvier, pourront découvrir toutes les dernières innovations de LG, y compris la plateforme MX, sur le stand de l’entreprise (#15004, Las Vegas Convention Center).