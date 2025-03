iF Design Award 2025: LG récompensé pour son design

LG Electronics (LG) renforce son héritage d’excellence en design avec une présence remarquable aux iF Design Award 2025. Avec un total de 36 récompenses, dont un Gold Award, LG confirme son engagement indéfectible envers l’innovation en matière de design produit et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Organisé chaque année en Allemagne, l’iF Design Award est l’un des plus prestigieux concours de design industriel au monde, aux côtés du Red Dot Award et de l’International Design Excellence Award (IDEA). Il récompense les réalisations majeures en design dans neuf catégories : Produit, Communication, Expérience Utilisateur (UX), Interface Utilisateur (UI), Emballage, Architecture Intérieure, Concept Professionnel, Architecture et Service de Design.

Cette année, le LG SIGNATURE OLED T, premier téléviseur OLED transparent et véritablement sans fil[1] 4K au monde, a reçu le Gold Award dans la catégorie Produit. Ce téléviseur révolutionnaire peut passer d’un écran transparent à un écran opaque, offrant ainsi une expérience OLED immersive tout en s’intégrant parfaitement dans l’espace de vie. En mode écran noir, il est idéal pour regarder du contenu ou jouer aux jeux vidéo, grâce à son écran OLED 4K de 77 pouces, offrant des noirs profonds, des couleurs éclatantes, des détails précis et un temps de réponse ultra-rapide. En mode écran transparent, il crée une sensation unique d’ouverture, tout en permettant d’afficher des images numériques éthérées qui semblent flotter dans les airs.

En plus du Gold Award, 27 autres produits LG ont été primés dans la catégorie Design Produit. Parmi eux on retrouve le LG AI Home, un hub domestique intelligent ; le LG Smart Home AI Agent, un assistant mobile interagissant avec les utilisateurs ; le LG QNED, au design élégant et profilé ; le LG StanbyME 2, un écran unique offrant une grande flexibilité avec son pied détachable ; et enfin, le réfrigérateur LG SIGNATURE avec Smart InstaView, doté d’une technologie OLED transparente permettant de voir à l’intérieur sans ouvrir la porte.

Par ailleurs, LG a également été récompensé dans les catégories Communication, UX, UI et Emballage, saluant ainsi ses innovations facilitant l’accès aux fonctionnalités et services pour les utilisateurs. Parmi les projets primés figurent le LG ThinQ Character, une interface interactive au ton humain et amical au sein de l’application ThinQ ; le LG Iconography, un système visuel intuitif permettant aux utilisateurs d’identifier facilement les fonctionnalités et services de leurs appareils connectés LG.

« Nous continuerons à repousser les limites de l’innovation en design, en nous appuyant sur notre compréhension approfondie des besoins des utilisateurs pour proposer des innovations centrées sur l’humain dans nos produits, solutions et expériences clients, » a déclaré Chung Wook-jun, Directeur du Centre de Design Corporatif chez LG Electronics.

La transmission sans fil fait référence au transfert des signaux vidéo et audio entre un écran de télévision et le Zero Connect Box. Elle est visuellement sans perte, selon les résultats des tests internes conformes à la norme ISO/IEC 29170-2, bien que les performances puissent varier en fonction de l’état de la connexion.

S.L.