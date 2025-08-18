Economie
Devises vs Dirham : les cours du lundi 18 août 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 18 août 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,254 – 11,9168
1 DOLLAR U.S.A. 8,7626 – 10,1836
1 DOLLAR CANADIEN 6,3506 – 7,3804
1 LIVRE STERLING 11,875 – 13,801
1 LIVRE GIBRALTAR 11,875 – 13,801
1 FRANC SUISSE 10,873 – 12,637
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3353 – 2,7139
1 DINAR KOWEITIEN 28,693 – 33,345
1 DIRHAM E.A.U. 2,3857 – 2,7725
1 RIYAL QATARI 2,4042 – 2,794
1 DINAR BAHREINI 23,242 – 27,012
100 YENS JAPONAIS 5,952 – 6,9172
1 RIYAL OMANI 22,76 – 26,45