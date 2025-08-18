Economie

Devises vs Dirham : les cours du lundi 18 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 août 2025 - 10:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 18 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,254 – 11,9168

1 DOLLAR U.S.A. 8,7626 – 10,1836

1 DOLLAR CANADIEN 6,3506 – 7,3804

1 LIVRE STERLING 11,875 – 13,801

1 LIVRE GIBRALTAR 11,875 – 13,801

1 FRANC SUISSE 10,873 – 12,637

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3353 – 2,7139

1 DINAR KOWEITIEN 28,693 – 33,345

1 DIRHAM E.A.U. 2,3857 – 2,7725

1 RIYAL QATARI 2,4042 – 2,794

1 DINAR BAHREINI 23,242 – 27,012

100 YENS JAPONAIS 5,952 – 6,9172

1 RIYAL OMANI 22,76 – 26,45


