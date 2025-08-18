La Bourse de Casablanca débute en territoire négatif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,27% à 19.791,15 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,18% à 1.618,68 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,21% à 1.351,42 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, diminuait de 0,54% à 1.904,52 pts.

Aux valeurs individuelles, Eqdom (-8,13% à 1.175 DH), Crédit du Maroc (-5,15% à 1.032 DH), Afric Industries SA (-4,6% à 335 DH), Minière Touissit (-4,53% à 2.654 DH) et Colorado (-3,73% à 82,5 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Mutandis SCA (+2,14% à 286 DH), IB Maroc.com (+1,87% à 79 DH), Delta Holding (+1,8% à 87,6 DH), LafargeHolcim Maroc (+1,3% à 2.029 DH) et Label Vie (+1,07% à 4.998 DH) affichaient les plus fortes hausses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,07%