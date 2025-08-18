Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de lundi.
Plus fortes baisses :
– Lesieur Cristal (-5% à 285 DH),
– Colorado (-4,78% à 81,6 DH),
– Disway (-3,83% à 880 DH),
– Jet Contractors (-3,19% à 2.400 DH)
– Afric Industries S.A (-3,18% à 340 DH)
Plus fortes hausses :
– Ennakl (+9,98% à 41,75 DH)
– Société des Boissons du Maroc (+4,48% à 2.119 DH)
– Ib Maroc.com (+4,06% à 80,7 DH)
– S2M (+3,94% à 660 DH)
– Mutandis SCA (+3,18% à 288,9 DH)