Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 août 2025 - 13:54
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de lundi.

Plus fortes baisses :

– Lesieur Cristal (-5% à 285 DH),

– Colorado (-4,78% à 81,6 DH),

– Disway (-3,83% à 880 DH),

– Jet Contractors (-3,19% à 2.400 DH)

– Afric Industries S.A (-3,18% à 340 DH)

Plus fortes hausses :

– Ennakl (+9,98% à 41,75 DH)

– Société des Boissons du Maroc (+4,48% à 2.119 DH)

– Ib Maroc.com (+4,06% à 80,7 DH)

– S2M (+3,94% à 660 DH)

– Mutandis SCA (+3,18% à 288,9 DH)


Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 août 2025 - 13:54


