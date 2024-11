Ouverture du Salon Maroc in Mode 2024 à Casablanca

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 21e édition du Salon Maroc in Mode (MIM) s’est ouverte ce jeudi 7 novembre 2024 à la Foire Internationale de Casablanca.

Organisé par l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) et soutenu par l’Agence Marocaine de Promotion des Investissements et des Exportations (AMDIE), cet événement accueille des centaines de professionnels de l’industrie, en présence de figures majeures comme le Ministre de l’Inclusion Économique, Younes Sekkouri, et le Président de l’AMITH, Anass El Ansari.

Reconnu comme un lieu d’échange incontournable, le Salon MIM offre une plateforme de networking où se rencontrent les acteurs marocains et internationaux du textile. Cette année, plus de 150 exposants, majoritairement des entreprises marocaines, y présentent leurs innovations et savoir-faire pour séduire les marchés mondiaux.

La thématique de cette édition, « Dayem », incarne l’engagement de l’AMITH pour le développement durable et l’ouverture à de nouveaux marchés, avec un intérêt croissant pour les investisseurs, notamment chinois.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la signature de trois protocoles d’accord stratégiques pour le secteur : un premier avec EURATEX pour renforcer la coopération industrielle avec l’Union Européenne, un second avec Casa Moda Academy pour promouvoir les talents émergents, et un troisième avec le Centre Technique du Textile et de l’Habillement (CTTH) pour valoriser les marques marocaines. Un défilé de mode organisé par les étudiants de Casa Moda Academy a également offert une scène créative aux jeunes designers, mettant en lumière la relève de la mode marocaine.