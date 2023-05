Plus de 2.300 professionnels présents à la 20e édition du Salon MIM

Ce sont plus de 120 exposants nationaux et internationaux qui ont orné les 8.000 mètres carrés du MIM–Salon International du Textile, organisé par l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) du 10 au 12 mai 2023 à Casablanca, dont la majorité est composée d’entreprises marocaines, représentant l’ensemble de la chaine de valeur du textile, incluant le tissu, les accessoires et le textile de maison.

Cette 20e édition a connu une fréquentation exceptionnelle estimée à plus de 2.300 visiteurs professionnels porteurs de projets, dont 250 internationaux venus de 22 pays, notamment des professionnels de France, de Suisse, d’Allemagne, de Finlande, des Pays-Bas, de l’Irlande, des États-Unis, d’Espagne, du Portugal, de Belgique, de Russie, de Chine, de Turquie, d’Israël, de Tunisie, d’Algérie, d’Italie, de Grèce et d’Égypte.

L’objectif principal des visiteurs est de s’inscrire dans une dynamique de partenariats et de développement des investissements dans le secteur, entre donneurs d’ordre, investisseurs et industriels marocains.

La nouveauté de cette édition, le pavillon dédié aux marques marocaines, a connu un franc succès, mettant en avant les enseignes locales. Aussi, l’espace « Créateurs » a drainé une large audience, à travers une exposition de collections de designers de renom, dont des lauréats de l’Academy de Mode Casablanca.