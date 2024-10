L’ONMT lance une nouvelle vague de la campagne « Ntla9awfbladna »

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) poursuit ses efforts pour promouvoir le tourisme interne avec le lancement d’une nouvelle vague de communication de la campagne « Ntla9awfbladna » à partir du 7 octobre 2024.

Destinée aux touristes nationaux, cette initiative vise à encourager les voyages à travers tout le pays, en mettant l’accent sur la mobilité. L’objectif est de faciliter l’accès aux différentes régions marocaines, grâce à une meilleure utilisation des moyens de transport en commun comme l’autocar, le train et l’avion.

Axée sur le thème de la mobilité, cette nouvelle campagne sera déployée juste avant les vacances scolaires pour inciter les Marocains à voyager pendant cette période. L’accent sera mis sur la simplicité des déplacements interrégionaux, permettant aux voyageurs de redécouvrir les paysages variés du Maroc. À travers des trajets rapides et confortables, l’ONMT souhaite mettre en lumière la diversité des destinations touristiques nationales et encourager le tourisme interne tout au long de l’année.

Cette campagne s’adresse à un public large, englobant toutes les catégories socioprofessionnelles et les régions du Maroc. L’ONMT prévoit de poursuivre cette initiative avec de nouvelles vagues de communication adaptées aux différentes saisons touristiques, telles que les vacances de printemps et d’été 2025, avec un focus particulier sur les segments « Bord de mer » et « Nature et Découverte ». Ces actions visent à accroître la visibilité des destinations marocaines tout en favorisant une meilleure planification des voyages hors des périodes de forte affluence.