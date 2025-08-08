Maroc

Agadir: décès d’une touriste étrangère dans un hôtel

Rédaction N8 août 2025 - 15:27

Une touriste étrangère a trouvé la mort dans un accident survenu en début de semaine à Agadir, après être tombée du balcon de sa chambre d’hôtel.

Selon une source de Le Site info, la jeune femme, qui séjournait dans l’établissement, est tombée du balcon du deuxième étage après avoir perdu l’équilibre, soulignant que l’accident a provoqué un choc et une grande tristesse parmi le personnel de l’hôtel.

Alertées, les autorités se sont rendues sur place pour ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

NM.


