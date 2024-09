Marjane Holding : un positionnement durable pour l’avenir

Marjane Holding place l’efficacité énergétique au cœur de sa stratégie de développement durable. Avec un réseau de 41 hypermarchés répartis sur 27 villes, le groupe a mis en œuvre une série de mesures innovantes pour réduire sa consommation d’énergie. Ces initiatives s’accompagnent d’une optimisation des systèmes de climatisation et de réfrigération, contribuant à une réduction significative de son empreinte écologique.

Marjane Holding, l’un des leaders de la grande distribution, s’est engagé de manière proactive dans une stratégie d’efficacité énergétique qui reflète sa volonté de contribuer à la protection de l’environnement tout en optimisant ses opérations. Face aux enjeux climatiques et aux défis énergétiques globaux, le groupe a adopté une approche structurée visant à réduire son empreinte écologique et à soutenir la transition énergétique nationale.

Réduction de la consommation énergétique

L’un des volets clés de la stratégie d’efficacité de Marjane est la réduction de sa consommation électrique. En effet, disposant de pas moins de 41 hypermarchés répartis sur 27 villes, le groupe a déployé un plan ambitieux visant à diminuer de 7% sa consommation annuelle d’énergie, soit une économie estimée à 4 millions de kWh par an.

Pour y parvenir, il a entrepris une refonte de la conception de ses magasins, en intégrant des éléments tels que l’éclairage naturel grâce à l’installation de puits de lumière. Ces dispositifs permettent de maximiser l’apport en lumière naturelle pendant la journée, réduisant ainsi le besoin d’éclairage électrique dans les magasins.

De plus, Marjane a remplacé les tubes néon traditionnels par des tubes LED à faible consommation, qui sont plus efficaces et durables. L’adoption de ballasts électroniques et d’autres dispositifs basse consommation a également permis d’optimiser l’usage de l’énergie dans les zones les plus énergivores des magasins, telles que les bureaux, les parkings et les couloirs, où des détecteurs de mouvement ont été installés pour ne déclencher l’éclairage que lorsque cela est nécessaire.

Optimisation des systèmes de climatisation et de réfrigération

La gestion de la climatisation et de la réfrigération constitue un autre axe d’amélioration majeur pour Marjane. Le groupe a investi dans des technologies de refroidissement naturel, notamment en récupérant l’eau stockée dans les bâches à incendie pour refroidir certains espaces de ses magasins. Cette approche innovante permet de limiter le recours à la climatisation traditionnelle, qui est souvent très énergivore.

En parallèle, Marjane a installé des couvercles sur ses meubles surgelés, afin de mieux contrôler la température et de stabiliser les conditions de conservation des produits.

Cette mesure permet non seulement d’assurer une meilleure qualité des produits, mais aussi de réduire considérablement la consommation électrique liée à la réfrigération. L’isolation thermique est également une priorité dans les projets de rénovation et de construction des magasins du groupe. Ce dernier a entrepris des efforts pour améliorer l’étanchéité de ses bâtiments, minimisant ainsi les pertes de chaleur en hiver et les gains en été. Ce travail sur l’isolation permet de diminuer le besoin de chauffage et de climatisation, contribuant ainsi à une réduction significative de la consommation énergétique.

Gestion des déchets et recyclage

En parallèle de sa stratégie énergétique, Marjane s’attaque également à la problématique des déchets, en mettant en place des initiatives de recyclage pour réduire son impact environnemental. L’un des projets phares du groupe est le programme de recyclage des bouteilles en plastique, lancé en partenariat avec une entreprise néerlandaise dans le cadre du projet Mossup (Moroccan supermarkets tackling single-use plastics).

Ce programme encourage les clients à ramener leurs bouteilles plastiques en échange de récompenses sur leur carte fidélité. Marjane a également remplacé les sacs plastiques à usage unique par des sacs réutilisables laminés, participant ainsi activement à la lutte contre la pollution plastique au Maroc.

Sensibilisation et mobilisation de l’écosystème

Au-delà des actions internes, Marjane Holding s’efforce de mobiliser son écosystème autour de ces enjeux environnementaux. Le groupe sensibilise en permanence ses partenaires commerciaux, notamment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, telles que l’eau et l’énergie. En adoptant une approche collaborative, Marjane vise à intégrer l’ensemble de sa chaîne de valeur dans une démarche plus durable, contribuant ainsi à la réduction des impacts environnementaux de ses activités.

La stratégie du groupe en matière d’efficacité énergétique s’inscrit dans une démarche à la fois pragmatique et ambitieuse. Il a su tirer parti des innovations technologiques pour réduire ses consommations d’énergie, optimiser ses systèmes de réfrigération et de climatisation tout en améliorant l’efficacité de ses bâtiments à travers des projets d’isolation et d’éclairage naturel.

Ces initiatives, qui s’inscrivent dans un cadre global de développement durable, permettent à Marjane non seulement de réduire ses coûts énergétiques, mais également de se positionner comme un acteur responsable de la grande distribution au Maroc. L’engagement du groupe en faveur de l’environnement constitue de ce fait un exemple pour le secteur, illustrant la manière dont une grande entreprise peut conjuguer efficacité opérationnelle et responsabilité environnementale.

Dans les années à venir, Marjane Holding prévoit de continuer à déployer des initiatives visant à réduire son empreinte écologique, tout en accompagnant la transition énergétique nationale et en renforçant ses actions de sensibilisation auprès de ses clients et partenaires.

Filière M également engagée

Filière M de Marjane Holding, centrée sur le soutien à l’approvisionnement local, s’inscrit également dans une démarche globale d’efficacité énergétique. En privilégiant le sourcing régional, Marjane réduit les distances parcourues pour transporter les produits, diminuant ainsi son empreinte carbone liée à la logistique. Cette approche permet non seulement de favoriser l’économie locale, mais aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation de carburant.

Par ailleurs, Filière M bénéficie directement des améliorations énergétiques mises en place dans les magasins Marjane. Les produits locaux sont exposés dans des environnements optimisés, avec un éclairage LED à faible consommation et des systèmes de réfrigération efficaces, garantissant la qualité des produits tout en réduisant la consommation énergétique globale des points de vente. Elle contribue à la fois à l’essor des producteurs locaux et à la réduction de l’empreinte énergétique du groupe, s’inscrivant pleinement dans la stratégie durable de Marjane.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO