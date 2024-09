Le green, un levier de transformation pour les entreprises

Face aux défis du réchauffement climatique, le Maroc s’engage dans une transformation énergétique majeure, avec l’ambition d’atteindre 52% de son mix énergétique à partir de sources renouvelables d’ici 2030. Ce tournant stratégique offre des opportunités inédites pour les entreprises marocaines.

La transition énergétique, aujourd’hui au cœur des stratégies économiques mondiales, est également une priorité pour le Maroc. Le Royaume ambitionne de se positionner comme un leader régional en matière d’énergies renouvelables, avec un objectif ambitieux : atteindre 52% de son mix énergétique à partir de sources renouvelables d’ici 2030. Dans ce contexte, les entreprises nationales, grandes et petites, sont appelées à réinventer leurs modèles pour s’adapter à cette dynamique tout en capitalisant sur les opportunités économiques qu’elle engendre.

Les entreprises en première ligne

Les entreprises, qu’il s’agisse de grands groupes industriels ou de PME, sont au cœur de cette transformation. L’évolution des réglementations en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pousse ces entreprises à revoir leurs stratégies de développement. En 2022, 37% de l’électricité produite au Maroc provenait déjà de sources renouvelables, un chiffre qui témoigne de l’avancée significative du pays vers ses objectifs énergétiques.

Pour les entreprises, la nécessité de s’aligner sur ces objectifs nationaux est claire. À titre d’exemple, OCP, géant industriel du pays, a lancé des projets visant à réduire son empreinte carbone et à adopter des pratiques énergétiques durables.

Des technologies innovantes pour répondre aux défis environnementaux

L’intégration des technologies vertes est essentielle pour réussir cette transition. Le Power-to-X, qui permet de convertir l’énergie renouvelable en carburants propres, se développe au Maroc. Le pays, avec son potentiel éolien et solaire, se place en tête des marchés prometteurs pour cette technologie. Les entreprises marocaines explorent de plus en plus ces innovations pour améliorer leur compétitivité et répondre aux attentes des investisseurs internationaux. Plusieurs initiatives déployées dans le secteur privé attestent que les grandes entreprises prennent une longueur d’avance dans ce domaine. Ces avancées technologiques sont soutenues par des partenariats avec des investisseurs étrangers, permettant ainsi de renforcer l’écosystème vert du pays.

Les mécanismes de financement vert, une opportunité pour les PME

Si les grandes entreprises disposent de ressources conséquentes pour investir dans des solutions énergétiques durables, les PME peuvent également profiter de mécanismes de financement vert. Le Fonds Innov Invest, lancé par Tamwilcom et doté d’un budget de 700 millions de dirhams, vise à soutenir les startups et PME innovantes dans des secteurs tels que l’innovation verte​.

Ce fonds offre des opportunités de financement et de soutien technique à des entreprises prometteuses, leur permettant de se développer et de répondre aux nouveaux enjeux du marché. De plus, les grandes institutions bancaires nationales bénéficient de prêts verts pour financer des projets écologiques portés par des PME​. Ce type de financement permet aux entreprises de moderniser leurs infrastructures et d’intégrer des technologies durables à des coûts réduits et avantageux.



Régulations et opportunités, un levier de croissance

Le cadre réglementaire évolue pour accompagner cette transition. La Loi n° 13-09 sur les énergies renouvelables impose aux entreprises des standards élevés en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions.

Pour celles qui parviennent à répondre à ces exigences, les bénéfices sont multiples : réduction des coûts énergétiques, amélioration de la compétitivité et accès à de nouveaux marchés internationaux qui privilégient les entreprises engagées dans la durabilité. Les incitations fiscales mises en place pour encourager l’investissement dans les infrastructures vertes offrent également un avantage non négligeable.

Par ailleurs, des programmes comme le Plan national d’efficacité énergétique, lancé en 2018, visent à réduire la consommation énergétique nationale de 20% d’ici 2030. Ces efforts sont renforcés par des conférences et des ateliers organisés pour sensibiliser et former les entreprises nationales aux nouvelles pratiques durables. En somme, la transition énergétique au Maroc représente une opportunité majeure pour les entreprises, grandes et petites.

En s’adaptant aux nouvelles exigences du marché et en investissant dans des technologies vertes, elles peuvent non seulement répondre aux défis environnementaux, mais aussi bénéficier de nouveaux leviers de croissance. Avec les mécanismes de financement en place, des régulations favorables et un écosystème d’innovation en plein essor, les entreprises ont aujourd’hui toutes les cartes en main pour réussir cette transformation et contribuer à positionner le Royaume en tant qu’acteur incontournable de la transition énergétique mondiale.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO