IRESEN. Samir Rachidi : “Nous jouons un rôle de facilitateur”

Samir Rachidi

Directeur de l’IRESEN

Dans un contexte mondial où la transition énergétique devient une nécessité impérieuse, l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) s’affirme comme un acteur clé de la stratégie nationale du Maroc. Il met en œuvre des initiatives innovantes et des collaborations stratégiques pour soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables.

Comment l’IRESEN contribue-t-il à l’atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de transition énergétique, en particulier l’intégration de 52% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030 ?

L’IRESEN s’engage activement dans la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale de transition énergétique du Maroc. Nous jouons un rôle de facilitateur en soutenant la recherche et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables. En collaborant avec des institutions académiques, des entreprises et des acteurs gouvernementaux, nous développons des projets qui visent à renforcer l’intégration des énergies renouvelables, telles que le solaire et l’éolien, dans notre mix énergétique. Notre approche est orientée vers des solutions pratiques et adaptées aux spécificités du marché marocain, contribuant ainsi à une transition énergétique durable et efficace.

Quels sont les principaux projets de recherche ou innovations sur lesquels l’IRESEN travaille actuellement, notamment en ce qui concerne les technologies de pointe ?

L’IRESEN s’engage activement dans le développement des technologies liées à l’hydrogène vert, un processus amorcé dès 2017 par des études préliminaires et contributions substantielles et décisives à l’élaboration de la feuille de route nationale pour l’hydrogène vert, publiée en 2021. Cet engagement positionne ainsi le Maroc comme le premier pays africain, arabe et musulman à établir une telle initiative stratégique.

Dans ce contexte, la plateforme Green H2A, créée en partenariat entre l’IRESEN, l’UM6P et OCP, se consacre à l’hydrogène vert et à ses applications. Elle joue un rôle important dans l’exploration et les tests de solutions adaptées au contexte marocain.

De plus, elle favorise les synergies entre le monde académique et le secteur socio-économique grâce à un soutien technologique pour guider les décisions publiques, un transfert de savoir-faire vers le secteur privé pour stimuler l’innovation, et des programmes de formation visant à renforcer les capacités humaines au sein des universités et des centres de recherche. Ces initiatives visent à établir un écosystème autour de l’hydrogène vert, contribuant ainsi à la transition énergétique du Maroc.

Quel est le rôle du World Power-to-X Summit dans le développement de l’hydrogène vert et des technologies connexes au Maroc ?

Le World Power-to-X Summit constitue une plateforme stratégique visant à faciliter un dialogue régional et politique sur les enjeux liés à l’hydrogène vert et aux technologies de transition énergétique. Conçu pour être un instrument au service de l’offre Maroc, cet événement soutient les initiatives gouvernementales dédiées au développement de la filière hydrogène au Maroc, tout en renforçant le leadership du pays dans ce secteur émergent. En tant que plateforme BtoG, le sommet favorise des échanges constructifs entre décideurs politiques, experts et acteurs industriels, contribuant ainsi à l’élaboration de projets concrets et à l’évaluation annuelle des avancées réalisées.

Cette dynamique collaborative est cruciale pour aborder efficacement les défis énergétiques actuels et futurs. En réunissant des leaders et des spécialistes de la région du Moyen-Orient et d’Afrique, le sommet aspire à consolider la position du Maroc en tant que hub pour les technologies Power-to-X. Cette initiative vise non seulement à attirer des investissements, mais aussi à stimuler l’innovation locale et à favoriser des projets qui répondent aux besoins énergétiques croissants.

Par ailleurs, le World Power-to-X Summit sert de cadre pour établir des synergies entre les acteurs de la région, facilitant ainsi le partage des meilleures pratiques et le développement de solutions adaptées aux spécificités locales. Grâce à cette approche, le Maroc réaffirme son engagement en faveur d’une transition énergétique durable et inclusive, consolidant ainsi son rôle de leader dans la mise en œuvre des technologies vertes.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO