IRESEN élargit sa certification ISO 9001:2015 à l’ensemble de ses activités

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) est fier d’annoncer l’extension de sa certification ISO 9001:2015 à l’ensemble de ses activités, attribuée par Bureau Veritas Maroc.

Cette reconnaissance vient couronner une démarche rigoureuse en matière de management de la qualité, initiée dès 2014 avec la première certification ISO 9001:2008 de son Agence de Moyens, qui fut la première structure de ce type certifiée en Afrique. En 2018, cette certification a été mise à jour selon la version ISO 9001:2015. Aujourd’hui, IRESEN franchit une nouvelle étape en couvrant l’ensemble de ses processus, renforçant ainsi son alignement sur les standards internationaux de qualité.

La certification ISO 9001:2015, attribuée par Bureau Veritas, s’étend désormais à :

L’agence de moyens : Soutien financier et accompagnement de projets de recherche et d’innovation collaboratifs.

Le centre de recherche : Développement et implémentation d'un réseau de plateformes R&D et d'innovation appliquées aux technologies propres.

Cette avancée s’inscrit dans la politique qualité d’IRESEN, qui vise à renforcer les infrastructures de recherche au service de la communauté scientifique et industrielle, encourager l’innovation collaborative et développer des partenariats stratégiques pour maximiser l’impact socio-économique des projets. Elle témoigne également l’engagement de l’institut à fournir des services conformes aux normes internationales et adaptés aux exigences de ses partenaires et de ses bailleurs de fonds.

En consolidant son positionnement sur le plan national et international, IRESEN renforce son rôle clé dans la mise en œuvre des ambitions du Maroc en matière d’énergies renouvelables. Cette certification renforce également les collaborations avec des acteurs stratégiques et favorise le transfert de savoir-faire vers des solutions énergétiques durables.

M. Samir RACHIDI, Directeur Général d’IRESEN, déclare :

« Cette extension marque une étape clé dans notre quête d’excellence, et couronne les efforts de toute l’équipe IRESEN qui s’est activement engagée pour la nécessité de ce chantier en un temps record . Elle renforce notre engagement à offrir des services de qualité aux porteurs de projets et à structurer nos actions selon les meilleures pratiques internationales. »

À travers cette certification, IRESEN réaffirme son engagement envers l’innovation et l’amélioration continue, en alignant ses pratiques sur les standards internationaux pour mieux répondre aux attentes de ses parties prenantes.