Volvo Greendays : une première édition sous le signe de la mobilité verte

Volvo Trucks, fondée en Suède en 1929, fabrique des camions, des bus, des équipements de construction et des solutions électriques. La marque contribue à de nombreux secteurs à travers le monde en développant des moyens de transport et de logistique en tenant compte de l’environnement.

Grâce à cet ADN, Volvo continue de prospérer et fabrique des véhicules dans 130 pays. Avec ses 104.000 employés (chiffres 2023) et son réseau de 2.300 points de vente, la marque a vendu plus d’un million de véhicules à travers le monde.

L’électrification prend son essor : Volvo Trucks développe des camions qui équilibrent une expérience de conduite sécurisée, une ergonomie intuitive et optimisée, tout en étant respectueux de l’environnement. Les ambitions du groupe sont vastes : devenir le leader du marché du transport régional en développant des solutions électriques performantes, et atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Pour ce faire, la marque ne proposera que des camions alimentés par des alternatives neutres en carbone d’ici cette date. Un objectif intermédiaire est de réduire de 50 % les émissions de CO2 des camions vendus d’ici 2030.

Volvo Trucks est un pionnier des camions électriques, avec la gamme la plus étendue du marché. Le groupe détient déjà 50 % du marché en Europe et en Amérique du Nord, avec plus de 7 000 camions vendus, 1.000 clients et 45 pays desservis.

« Sustainability is part of our culture », clame la marque. En 2001, Volvo Trucks a commencé son aventure marocaine, et en 2023, plus de 100 bus et 600 camions ont été livrés, un record pour le pays et la région.

« Les défis auxquels nous sommes confrontés, du changement climatique à la perte de biodiversité, nécessitent des solutions innovantes. Chez Volvo Trucks, nous prenons cette responsabilité à cœur. Volvo n’est pas seulement un nom, c’est une promesse pour notre planète et les générations futures. Nous voulons laisser une empreinte marquante : un air plus pur, des villes plus calmes et un monde plus sûr pour nos enfants », a affirmé Goran Travancic, Directeur Général de Volvo Maroc.

C’est dans ce cadre que la Première édition des Greendays de Volvo a vu le jour. Cette occasion permet de discuter et d’apporter des solutions à un pays en pleine mutation. Cette édition scellera un pacte entre les acteurs clés, qui se rencontreront régulièrement pour constituer une communauté active et échanger sur la transformation énergétique.

« Nous avons déployé des partenariats stratégiques solides avec des acteurs locaux pour contribuer au développement de la stratégie de la marque. Ces partenariats renforcent un écosystème engagé et adaptable aux contraintes locales », a déclaré Goran Travancic.

Volvo Trucks travaille en étroite collaboration avec Solar Power, un acteur marocain 100 % engagé dans la transition énergétique et la décarbonation, et membre de Green Tech Partners. Solar Power est actif à chaque étape du processus énergétique, avec des solutions allant du solaire photovoltaïque pour l’électricité aux chaudières biomasses pour le thermique. Solar Power a réalisé de nombreux projets d’énergies renouvelables (EnR) au Maroc, totalisant plus de 20 MW installés.

Goran Travancic ajoute : « nous avons choisi d’héberger cette première édition à l’Institut de Formation aux Métiers du Transport et de la Logistique, car une transformation efficace nécessite des hommes et des femmes bien formés et conscients de leur impact immédiat ».

L’Institut de Formation aux Métiers du Transport et de la Logistique (IFTL) est un établissement public à gestion déléguée, initié par des professionnels du secteur. Il forme des personnes performantes répondant aux besoins du marché, avec des installations technologiques de pointe permettant une immersion logistique réelle.

La rencontre ne serait pas complète sans la présence de Msc-Pro, organisation dédiée à la promotion de la Supply Chain au Maroc. Ce réseau de plus de 200 membres partage des expériences et des perspectives sur la chaîne d’approvisionnement.

« Cette première édition est pour nous une pierre angulaire, un engagement fort de Volvo Trucks Maroc envers les acteurs de la transformation énergétique. Comme je le dis souvent : Partnership is the new leadership », conclut Goran Travancic.