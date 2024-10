Volvo lance sa gamme de SUV électriques EX30, EX40 et C40 Recharge au Maroc

Volvo poursuit son implantation sur le marché des véhicules électriques au Maroc en introduisant trois nouveaux modèles : les EX30, EX40 et C40 Recharge. Ces SUV 100% électriques visent à répondre à la demande croissante pour des solutions de mobilité « ecofriendly ».

Ces nouveaux modèles se distinguent par leurs performances, leur technologie embarquée et leur design, tout en restant fidèles à l’objectif de Volvo de devenir une marque entièrement électrique d’ici 2030.

Le lancement du Volvo EX30 a eu lieu dans la perle du nord, Tanger, choisie pour la diversité de ses routes, entre paysages côtiers et collines environnantes. Les participants ont eu l’occasion de tester ce SUV compact dans différents environnements de conduite, mettant en avant ses capacités d’adaptation à la fois en milieu urbain et sur route. Le Volvo EX30 se présente comme une option d’entrée de gamme dans le segment des SUV électriques de la marque, avec un prix de départ fixé à 425 000 dirhams.

Gamme électrique élargie avec le EX40 et le C40 Recharge

Le Volvo EX30 vient compléter l’offre électrique déjà existante des modèles EX40 et C40 Recharge, qui ont été progressivement introduits sur le marché marocain. Le C40 Recharge, avec son design fastback, mise sur l’aérodynamisme, tandis que le EX40 reste fidèle à une esthétique plus conventionnelle. Ces deux modèles offrent une autonomie améliorée, jusqu’à 533 km pour le C40, et bénéficient de mises à jour technologiques régulières pour optimiser leurs performances et leur connectivité.

Objectifs d’électrification à moyen terme

Volvo a pour objectif de transformer l’ensemble de sa gamme en véhicules 100% électriques d’ici 2030, avec une étape intermédiaire fixant à 50% la part de ses ventes mondiales en électriques d’ici 2025. L’introduction des EX30, EX40 et C40 Recharge s’inscrit dans cette stratégie, avec des propositions adaptées aux différentes attentes des consommateurs. Le prix compétitif du EX30 vise à démocratiser l’accès aux véhicules électriques, sans compromis sur les standards de sécurité ou de connectivité.

Technologie et sécurité au cœur des nouveaux modèles

Les nouveaux SUV de Volvo intègrent des technologies de sécurité avancées, notamment des systèmes de détection d’obstacles et de freinage automatique, ainsi que des fonctionnalités de conduite semi-autonome avec le Pilot Assist. Les différentes motorisations disponibles permettent de répondre à des besoins variés, du simple usage urbain à des performances accrues. Par exemple, la version Twin Performance du EX30, équipée d’une transmission intégrale, assure une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Focus sur l’expérience utilisateur

Volvo met l’accent sur une expérience utilisateur optimisée, en intégrant un système d’infodivertissement développé en partenariat avec Google. L’interface simple et intuitive permet d’accéder facilement aux services connectés. Les SUV sont également dotés de fonctionnalités comme le Park Pilot Assist pour simplifier les manœuvres de stationnement. Les mises à jour logicielles OTA garantissent l’évolution continue des fonctionnalités des véhicules, en cohérence avec l’approche de Volvo en matière d’innovation technologique.