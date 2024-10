Continental développe des solutions pour une mobilité durable et connectée

Continental, fondée en 1871, continue d’innover dans le domaine de la mobilité en développant des produits pour différents types de véhicules, qu’il s’agisse de voitures, camions ou véhicules industriels. En 2023, la société a atteint un chiffre d’affaires de 41,4 milliards d’euros et emploie près de 200.000 personnes à travers 56 pays.

La division Pneumatiques de Continental, responsable d’un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros en 2023, fournit des pneus pour divers segments, allant des véhicules légers aux poids lourds, tout en offrant des services aux gestionnaires de flottes et professionnels du transport. La division est présente sur 20 sites de production et emploie plus de 56.000 personnes à l’échelle mondiale.

Le développement durable est au cœur des activités de Continental, qui vise à intégrer 100 % de matériaux durables dans ses pneus d’ici 2050. En 2023, l’entreprise a lancé l’UltraContact NXT, un pneu composé de 65 % de matériaux recyclés ou renouvelables. Continental prévoit que d’ici 2030, 40 % des matériaux utilisés dans ses produits seront recyclés ou renouvelables.

Présente au Maroc depuis 2012 à travers Continental Tyre North Africa, l’entreprise gère ses relations commerciales en Afrique du Nord. La région a enregistré une croissance des ventes de 70 % au cours des dix dernières années.

Continental est également partenaire de plusieurs événements sportifs internationaux, notamment dans le domaine du football, avec des engagements dans des compétitions telles que la Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).