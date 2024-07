Mazagan Beach & Golf Resort : un été de luxe et d’aventures au bord de l’Atlantique

Mazagan Beach & Golf Resort promet une saison exceptionnelle, alliant haute gastronomie, activités exaltantes et détente absolue, le tout dans un cadre luxueux au bord de l’Atlantique.

Une offre gastronomique raffinée et novatrice

Mazagan Beach & Golf Resort se positionne une fois de plus comme un sanctuaire de la gastronomie avec une offre culinaire complète répondant à tous les palets :

Yakumanka propose un voyage au cœur du Pérou avec la cuisine du chef renommé Daniel Galvez.

Mazi Pool offre une cuisine grecque revisitée dans une ambiance chic et décontractée.

Buddha-Bar Beach allie saveurs pan-asiatiques, cocktails raffinés et soirées musicales tout au long de la saison avec des DJs internationaux : Félix Da-funk le 13 juillet, SAFAR le 10 août et MR ID le 24 août.

Beach Barbecue propose des grillades savoureuses les pieds dans le sable.

Bushra by Buddha-Bar présente des spectacles “Show by Buddha-Bar » et une cuisine orientale par le celebrity chef “Joe Barza”.

Sel de Mer régale les amateurs de fruits de mer.

La Cave propose une cuisine gastronomique française.

Market Place offre un buffet somptueux thématique.

Al Firma propose des dîners authentiques dans un décor de mille et une nuits sous la tente berbère tous les vendredis et samedis.

Activités en plein air et académies pour les enfants

Au Mazagan Beach & Golf Resort, chaque journée est une aventure. Amateur de sports ou de loisirs, le Resort propose une multitude d’activités pour répondre à toutes les attentes. Un plongeon dans les eaux cristallines de la piscine, une balade à cheval sur la plage, du surf sur l’Atlantique ou un swing sur le parcours de golf 18-trous conçu par Gary Player.

Les plus jeunes ne sont pas en reste avec les académies spécialement conçues pour eux ! L’académie de surf initie les enfants aux joies de la glisse, tandis que l’académie de football leur offre un programme d’entraînement inspiré des plus grands clubs de football, sans oublier l’académie de golf pour perfectionner leur swing.

Le SPA, un sanctuaire de bien-être

Après une journée riche en activités, le Mazagan Spa est l’endroit idéal pour se ressourcer. Offrant une gamme complète de soins inspirés des traditions marocaines et des techniques modernes, le Spa propose des massages relaxants, des soins du visage revitalisants et des rituels de hammam authentiques.

Mazagan Beach & Golf Resort promet un été inoubliable

Avec ses 500 chambres et suites, ses offres gastronomiques variées, ses activités passionnantes et son Spa, Mazagan Beach & Golf Resort promet un été 2024 inoubliable.

Offre « vacances d’été à Mazagan » :