Mazagan Beach & Golf Resort inaugure une station de compostage

À l’occasion de la Journée Internationale de l’Environnement, Mazagan Beach & Golf Resort vient de procéder à l’inauguration de sa toute nouvelle station de compostage, dédiée au traitement des déchets organiques.

La création de cette station de compostage s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de Mazagan Beach & Golf Resort. En valorisant les déchets organiques et alimentaires, le resort contribue à la préservation de l’environnement tout en promouvant des pratiques durables.

Le compostage est un processus naturel où les déchets organiques, tels que les restes de nourriture, les feuilles mortes et les résidus de jardinage, les déchets de cuisine comme le marc de café ou les coquilles d’œufs se décomposent et se recyclent pour produire des engrais naturels. Ce produit fertile améliore la qualité du sol et favorise la croissance des plantes, transformant ainsi des déchets en une ressource précieuse.

Les étapes du compostage au Mazagan Beach & Golf Resort :

Collecte des déchets : Rassemblement des déchets organiques tels que les restes de fruits et légumes, les feuilles mortes, les déchets de jardin, et les déchets de cuisine comme le marc de café ou les coquilles d’œufs.

Broyage : Réduction en petits morceaux des déchets organiques, ce qui accélère leur décomposition en augmentant la surface de contact avec les micro-organismes.

Aération et mélange : Mélange régulier des déchets pour favoriser l’aération et distribuer les micro-organismes et l’humidité de manière homogène dans le tas de compost.

Décomposition initiale : Les micro-organismes commencent à décomposer les déchets organiques dans un environnement anaérobie (sans oxygène), produisant de la chaleur comme sous-produit.

Décomposition active : Les micro-organismes aérobies prennent le relais et continuent à décomposer les déchets organiques dans un environnement aéré, générant également de la chaleur.

Contrôle de l’humidité : Surveillance et ajustement du niveau d’humidité du compost pour maintenir des conditions optimales de décomposition, généralement entre 60 et 70 % d’humidité.

Maturation du compost : Les déchets se transforment progressivement en un amendement du sol mature et stabilisé, généralement après plusieurs semaines à plusieurs mois selon les conditions de compostage.

Utilisation du compost : Incorporation du compost mûr dans le sol pour enrichir sa structure, améliorer sa fertilité et favoriser la croissance des plantes.

Ce projet innovant vient compléter la STation d’Epuration (STEP) installée depuis l’ouverture du resort en 2009 qui traite toutes les eaux usées du complexe, renforçant ainsi l’engagement de Mazagan Beach & Golf Resort en faveur de l’environnement et consolidant son positionnement en tant qu’établissement écoresponsable.

Avec ces initiatives, Mazagan Beach & Golf Resort continue de montrer la voie en matière de développement durable et de gestion responsable des ressources pour un avenir plus vert, où chaque action compte pour préserver notre planète.