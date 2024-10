Découvrez l’offre « Séjour au Soleil » de Mazagan Beach & Golf Resort

Contenu de marque : Mazagan Beach & Golf Resort, véritable joyau de la côte atlantique à El Jadida, est ravi de dévoiler sa nouvelle offre exclusive « Séjour au Soleil ». Conçue pour prolonger la douceur estivale, cette offre exceptionnelle vous invite à vivre une évasion inoubliable dans l’une des destinations les plus prisées du Maroc.

Un cadre idyllique pour des moments d’exception

À une heure de Casablanca, Mazagan Beach & Golf Resort s’étend sur 250 hectares de jardins et de plages immaculées. Ce vaste complexe allie confort moderne et art de vivre à la marocaine, offrant à ses hôtes un cadre serein pour se ressourcer et profiter des plaisirs de la mer et du golf.

Un lieu de détente pour toute la famille

Mazagan Beach & Golf Resort est la destination idéale pour des vacances en famille ou entre amis. Le Resort propose une multitude d’activités adaptées à tous les âges, des parcours de golf aux soins spa, en passant par des clubs dédiés aux enfants et aux adolescents, garantissant ainsi des moments de plaisir pour tous.

Une expérience gastronomique variée et raffinée

Mazagan Beach & Golf Resort offre également une expérience culinaire riche avec plusieurs restaurants aux ambiances distinctes. Du restaurant « Market Place » avec ses somptueux buffets internationaux, au « Sel de Mer » qui met à l’honneur les produits de la mer, chaque repas est une découverte. Les amateurs de cuisine française trouveront leur bonheur au restaurant « La Cave », tandis que les saveurs du Moyen-Orient sont célébrées au « Bushra by Buddha-Bar », une expérience incontournable dans un cadre unique.

L’offre « Séjour au Soleil » :