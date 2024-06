Made in Morocco. Hind El Hannach : “Il est essentiel de continuer à investir dans la qualité et l’innovation”

Dans le panorama global du «Made in Morocco», certaines marques sont une réelle fierté pour le pays. C’est le cas de Lesieur Cristal qui se démarque aussi bien sur le marché local que continental. Pour Hind El Hannach, directeur Marketing de Lesieur Cristal, il n’y a pas de miracle, l’atout gagnant réside dans l’innovation.



En tant qu’opérateur, comment évaluez-vous l’évolution des marques marocaines ?

L’évolution des marques marocaines est extrêmement prometteuse. Nous constatons une croissance significative des marques locales, qui deviennent de plus en plus compétitives, innovantes et conformes aux normes internationales. Les consommateurs marocains, de plus en plus exigeants, recherchent des produits de haute qualité et novateurs, incitant ainsi les entreprises à améliorer continuellement leurs offres. De plus, l’essor de l’e-commerce et des réseaux sociaux a considérablement accru la visibilité des marques nationales, leur permettant d’atteindre un public plus large, tant à l’échelle nationale qu’internationale.



Comment Lesieur se distingue sur la scène nationale et continentale ?

Lesieur Cristal se distingue sur la scène nationale et continentale par son engagement envers la qualité, l’innovation et la satisfaction des consommateurs. Forts d’une longue histoire et d’une expertise reconnue dans les domaines des huiles alimentaires et des savons corporels et ménagers, nous jouissons d’une grande notoriété et de la confiance de nos consommateurs en interne.

À l’échelle continentale, nous avons su nous adapter aux spécificités des différents marchés africains en proposant des produits qui répondent aux goûts et aux besoins locaux. Nous bénéficions également de l’expertise d’Avril, notre actionnaire de référence, et de sa présence historique sur le continent pour consolider notre position en synergie. De plus, nos investissements constants dans la recherche et développement nous permettent de rester à la pointe de l’innovation et de répondre aux attentes d’un marché en constante évolution.



Comment le Maroc accompagne-t-il le Made in Morocco dans son expansion ?

Le Maroc met en œuvre plusieurs initiatives pour soutenir les marques locales dans leur expansion internationale. Les programmes gouvernementaux et les partenariats public-privé jouent un rôle clé dans le développement des entreprises nationales. Les dispositifs d’accompagnement, tels que les subventions à l’export, les formations et les aides à l’innovation, permettent aux entreprises de croître et de conquérir de nouveaux marchés. Par ailleurs, les accords de libre-échange et les efforts diplomatiques visant à renforcer les relations commerciales avec d’autres pays ouvrent de nombreuses opportunités pour les marques marocaines à l’international.



Quel est l’avantage comparatif dont bénéficie Lesieur ?

Lesieur Cristal bénéficie de plusieurs avantages comparatifs. Tout d’abord, notre connaissance approfondie du marché local et notre capacité à adapter nos produits aux besoins spécifiques des consommateurs marocains et africains nous confèrent un avantage significatif. Notre engagement en matière de qualité et de sécurité alimentaire nous distingue également, tout comme notre aptitude à innover en permanence. De plus, notre réseau de distribution bien établi et notre présence dans divers segments de marché nous permettent de toucher un large éventail de consommateurs.



Quid des perspectives de développement aussi bien au niveau local qu’international ?

Les perspectives de développement de Lesieur Cristal sont très prometteuses. Au niveau local, nous continuons à consolider notre position de leader en diversifiant notre gamme de produits et en répondant aux attentes des consommateurs marocains. À l’international, nous envisageons une expansion accrue sur les marchés africains et au-delà, en capitalisant sur notre expertise et celle d’Avril, tout en adaptant nos offres aux spécificités locales. Nous prévoyons également d’explorer de nouvelles opportunités de croissance dans des segments de marché adjacents et de continuer à investir dans l’innovation pour rester à la pointe de l’industrie.



À votre avis, que faut-il encore pour que les marques marocaines se distinguent davantage ?

Pour que les marques marocaines se distinguent davantage, il est essentiel de continuer à investir dans la qualité et l’innovation. La formation des ressources humaines et le développement des compétences sont également cruciaux pour maintenir un haut niveau de compétitivité. Il est important de renforcer la présence digitale des marques et d’exploiter pleinement les canaux numériques pour atteindre un public plus large. Enfin, une stratégie de communication efficace, mettant en avant les valeurs et l’authenticité des produits marocains, peut aider à construire une image de marque forte et à se différencier sur le marché.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO