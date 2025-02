Marjane Group renforce la présence du « Made in Morocco » dans ses magasins

Marjane Group s’engage durablement en faveur des marques marocaines, en intégrant une large gamme de produits locaux dans les rayons de ses enseignes Marjane, Marjane Market et Marjane City.

Cette démarche stratégique vise à renforcer la compétitivité des produits nationaux et à valoriser leur excellence auprès des consommateurs. Elle illustre l’engagement continu de Marjane Group en faveur d’une économie locale dynamique, en plaçant le Made in Morocco au cœur d’une consommation responsable et d’une croissance durable.

Un partenaire clé dans l’essor des marques nationales

Marjane Group accompagne de manière proactive le développement des marques marocaines en favorisant leur croissance et leur ancrage durable sur le marché.

Entre 2022 et 2024, cette dynamique s’est traduite par une progression constante de l’offre locale, avec une augmentation de 50 % du nombre de références, atteignant 3 247 références, et de plus de 32 % du nombre de fournisseurs partenaires locaux.

Des catégories comme l’alimentaire (59% de part de marché pour la production nationale), le textile (70% de part de marché pour le textile national), et la bagagerie (57% de part de marché) illustrent particulièrement cette évolution positive. Cette progression s’inscrit dans un engagement durable pour la valorisation des produits nationaux, avec des actions concrètes pour renforcer leur accessibilité et stimuler leur croissance.

Marjane Group a également renforcé son accompagnement des coopératives locales, contribuant ainsi à leur intégration croissante dans l’offre des magasins. Cette dynamique a été rendue possible grâce au partenariat du groupe avec l’ADA et le travail d’une équipe dédiée de Marjane Group, chargée d’accompagner et de soutenir le développement de ces coopératives.

Avec une augmentation de 55 %, le nombre de coopératives partenaires s’est considérablement renforcé, entraînant une croissance parallèle de 56 % du nombre de références disponibles.

Cette offre, de plus en plus présente dans les rayons des enseignes du groupe, a satisfait la demande d’une clientèle recherchant des produits du terroir et des articles ancestraux de qualité, contribuant ainsi à une augmentation de 48 % du chiffre d’affaires entre 2022 et 2024.

Un engagement renforcé pour l’accessibilité des produits locaux

Marjane Group s’engage activement à faire croître l’offre locale, en rendant les produits marocains plus accessibles tout en garantissant leur visibilité et leur présence accrue sur le marché. Avec une sélection qui couvre des secteurs variés – de l’alimentaire au textile, en passant par les articles d’ameublement, les produits d’entretien ménager, les soins d’hygiène et de beauté, les fournitures scolaires, les appareils électroménagers et divers accessoires – le groupe répond aux attentes d’une clientèle exigeante, en quête de qualité, de diversité et de prix compétitifs.

Cette stratégie de distribution renforcée est un levier clé pour le développement des marques marocaines, stimulant ainsi leur innovation et leur compétitivité. En plaçant les produits locaux au cœur de son offre, Marjane Group soutient la croissance de l’industrie nationale tout en créant des opportunités de marché pour les acteurs locaux.

Une contribution environnementale significative

Soutenir l’économie nationale et préserver l’environnement sont deux des engagements de Marjane Group en matière de responsabilité sociale. Privilégier les produits fabriqués localement permet de réduire considérablement l’empreinte carbone en limitant les émissions liées au transport des marchandises importées.

Marjane Group entend être un acteur clé de l’émergence d’une consommation responsable, en adéquation avec les enjeux environnementaux et sociétaux actuels.

Un engagement solide pour l’économie locale et l’emploi national

Marjane Group reste pleinement engagé à soutenir l’économie locale à travers la sensibilisation des consommateurs aux bénéfices de l’achat local, car chaque produit marocain acheté soutient un écosystème national comprenant artisans, ouvriers, ingénieurs et commerçants. Ce choix contribue non seulement à la création d’emplois, mais aussi au développement de secteurs stratégiques pour l’avenir du pays, tout en favorisant une production nationale durable et innovante.



À propos de Marjane Group

Pionnier de la grande distribution moderne au Maroc, Marjane Group a su amener depuis plus de 30 ans, les produits du commerce moderne au grand public, dans les grands centres urbains comme dans les villes moyennes.

Marjane Group est également propriétaire de plus de 441 000 mètres carrés de galeries marchandes, de parcs d’activités et de shopping malls de dernière génération.

Avec plus de 13 000 collaborateurs et plus de 171 points de vente dans plus de 40 villes, Marjane Group effectue plus de 100 millions de transactions par an.