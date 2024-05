Ford Philanthropy : un nouveau visage pour une mission humanitaire engagée

Ford Motor Company Fund, la branche philanthropique de Ford Motor Company, a annoncé aujourd’hui sa transformation en « Ford Philanthropy ». Ce changement de nom illustre 75 années d’engagement de Ford envers les communautés du monde entier.

Avec 2,3 milliards de dollars de contributions philanthropiques depuis 1949, en partenariat avec Ford Motor Company, Ford Philanthropy continue de s’engager résolument à investir dans des solutions adaptées aux besoins spécifiques des communautés.

Le rebranding stratégique adopté par Ford Philanthropy incarne une vision à la fois moderne et innovante, tout en réaffirmant l’engagement de longue date de Ford à améliorer le monde. Malgré le changement de nom, l’essence de l’organisation est inchangée : les partenariats communautaires, le modèle de financement, le réseau de centres communautaires et les axes prioritaires de Ford Philanthropy restent les mêmes.

L’organisation continue de mettre à profit l’expertise de Ford en matière de mobilité pour faciliter l’accès aux services essentiels, soutenir l’éducation adaptée aux emplois de demain et promouvoir l’entrepreneuriat.





Mary Culler, présidente de Ford Philanthropy, a affirmé : « donner en retour a toujours été fondamental pour Ford, ancré dans notre histoire et nos valeurs depuis nos débuts. Notre renouvellement de marque rend hommage à cette riche tradition et s’aligne davantage sur notre mission principale : collaborer avec les communautés pour aider les individus à progresser et avancer.

Que ce soit en connectant les familles à des sources de nourriture fraîche, en soutenant la reconstruction des quartiers après des catastrophes, ou en élargissant l’accès à des carrières dans le secteur de la mobilité, chez Ford Philanthropy, nous sommes dédiés à notre collaboration avec nos partenaires locaux et nos bénévoles pour promouvoir l’équité et le progrès dans les communautés Ford à travers le monde ».

Le renouveau de la marque Ford Philanthropy se manifeste par le lancement d’un nouveau site web, d’un nouveau logo et d’une vidéo de présentation de l’organisation. Ces initiatives sont conçues pour augmenter la visibilité de la marque et encourager la collaboration au sein des communautés où Ford opère.

En complément de ses initiatives de rebranding, Ford Philanthropy a publié son rapport d’impact pour l’année 2023. Les faits marquants de ce rapport incluent :