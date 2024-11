RSE : Les Eaux Minérales d’Oulmès sacrée aux Arabia CSR Awards 2024

Les Eaux Minérales d’Oulmès confirme sa position de pionnière dans la responsabilité sociétale au Maroc et dans la région MENA en remportant le 1er prix des « Arabia CSR Awards 2024 » dans la catégorie des grandes entreprises.

Cette distinction prestigieuse, remise lors de la 17e édition des Arabia CSR Awards, témoigne de l’engagement durable de l’entreprise, qui se hisse ainsi au sommet des pratiques éthiques et responsables. L’événement, soutenu par des organisations telles que le Pacte Mondial des Nations Unies et la Ligue des États Arabes, célèbre les entreprises qui se démarquent par leurs initiatives sociétales et leur contribution à la durabilité environnementale dans la région.

En plus de cette reconnaissance, Les Eaux Minérales d’Oulmès a obtenu le label « Engagé RSE » au statut « Exemplaire » décerné par l’AFNOR, ainsi que le label international « Responsibility Europe ». Ces distinctions renforcent son statut de leader en responsabilité sociétale et viennent souligner son engagement à adopter des pratiques durables et inclusives. À ce jour, Oulmès est la seule entreprise marocaine à obtenir le statut « Exemplaire » du label RSE, basé sur 55 critères rigoureux englobant la gouvernance, l’impact social, l’ancrage territorial, ainsi que les modes de production écoresponsables.

Ces labels RSE, alignés sur des standards internationaux tels que le Global Compact des Nations Unies et le Global Reporting Initiative (GRI), permettent d’évaluer l’impact de l’entreprise en termes d’Objectifs de Développement Durable (ODD). Ils soulignent la capacité de Les Eaux Minérales d’Oulmès à aligner ses activités avec les 17 ODD, contribuant ainsi à l’agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

« Ces distinctions prestigieuses réaffirment notre engagement envers une gouvernance transparente, l’équité et la bonne gestion des ressources. Nous restons déterminés à créer un impact positif et durable pour toutes nos parties prenantes, tant au Maroc qu’à l’international », a déclaré Naoufel Jellal, Directeur Général des Eaux Minérales d’Oulmès, en soulignant l’importance de maintenir des standards élevés en matière de responsabilité sociale.

En intégrant la durabilité dans sa stratégie d’entreprise, Les Eaux Minérales d’Oulmès démontre qu’une performance économique solide peut coexister avec un fort engagement en matière de développement durable. L’entreprise continue de montrer la voie vers une croissance respectueuse de l’environnement, tout en inspirant d’autres acteurs à contribuer à un avenir plus responsable.