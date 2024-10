Orange Maroc lutte pour l’inclusion sociale à Anamrou dans la région d’Al Haouz

Orange Maroc, en collaboration avec la Fondation Essalam, poursuit son projet « Orange Village » à Anamrou, dans la région d’Al Haouz. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des 600 habitants du village, en mettant l’accent sur le développement des infrastructures locales et l’inclusion sociale. Les travaux en cours comprennent la rénovation de l’école primaire ainsi que l’électrification du village, dans le but de favoriser l’accès à l’éducation et aux services de base.

Le projet s’articule autour de plusieurs axes : l’amélioration des infrastructures, l’aménagement des espaces scolaires et le développement d’activités économiques locales. Parmi les actions prévues, la Fondation Orange Maroc mettra en place un système d’assainissement, un éclairage photovoltaïque et la couverture réseau du village. L’espace scolaire sera reconstruit, avec la création d’une bibliothèque, l’aménagement de la cour et la construction de logements pour les enseignants. En parallèle, des terrains de sport et des espaces récréatifs seront créés pour les enfants et les jeunes du village.

Pour soutenir le développement économique, un centre de formation sera mis en place pour les femmes et les jeunes, avec des programmes axés sur la création d’activités génératrices de revenus. Trois filières ont été identifiées : une pépinière pour la production de plantes aromatiques et d’arbres fruitiers, la production de fromage, et l’aménagement de ruchers pour valoriser l’apiculture locale. De nombreuses actions de bénévolat ont également été menées, telles que la distribution de dons, des opérations de reboisement et des initiatives de nettoyage de la vallée.