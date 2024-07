Act4Community Khouribga d’OCP offre un été inoubliable pour 2000 enfants

Ce sont 2000 enfants issus des provinces de Khouribga et Fkih Bensalah qui bénéficieront cette année du programme Colonies de vacances lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC) sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en compagnie de Act4Community Khouribga, initiative sociétale de OCP.

Lesdites colonies sont organisées comme chaque année en partenariat avec les associations locales actives dans le domaine.

Les colonies de vacances de cette année ont pour objectifs de :

Permettre aux enfants issus de familles défavorisées de passer d’agréables vacances riches en activité et en émotion;

Mettre les enfants dans des conditions et situations propices au développement de l’autonomie et de l’esprit critique des enfants;

Développer chez les enfants les capacités intellectuelles, l’esprit de volontariat, la citoyenneté et le travail d’équipe;

Promouvoir les mélanges culturels et la mixité sociale;

Sensibiliser les enfants aux enjeux de l’écologie;

La découverte de pratiques variées et favoriser l’acquisition de savoirs techniques et thématiques.

À l’instar des précédentes éditions, Act4community Khouribga a élaboré le programme de cette année en étroite concertation et collaboration avec les associations locales.

Pour participer au développement socioéconomique locale, un objectif que poursuit la nouvelle vision sociétale de OCP incarnée par Act4community Khouribga, cette dernière s’est appuyée sur le savoir-faire des coopératives locales de textile basées principalement à Oued Zem pour le tissage et la confection de l’habillement qui seront mis à la disposition des enfants bénéficiaires du programme.

Âgés de 7 à 15 ans les enfants bénéficiaires de ce programme sont issus de 35

communes des provinces de Khouribga et Fkih Ben Saleh.

Les bénéficiaires ont été identifiés par plus de 60 associations locales qui assurent la mobilisation dans le cadre du programme qui sera étalé sur cinq 5 étapes de colonies à partir du 1 juillet au 30 aout 2024. L’encadrement des enfants sera assuré par plus de 200 cadres éducatifs, et ils seront présents dans les centres de colonies basés dans les villes côtières. À noter que 30 associations spécialisées dans le domaine du camping et agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports sont sélectionnées à la suite d’un appel à candidature lancé par Act4community Khouribga pour l’encadrement des enfants.

Les colonies de vacances, pleines d’émotion et d’apprentissages favorisent l’épanouissement des enfants. Elles offrent un environnement idéal pour la socialisation, le divertissement et l’acquisition de connaissances et de compétences. Dans ce contexte, Act4Community Khouribga accorde un intérêt particulier aux enfants dans le cadre de ses programmes. Les enfants d’aujourd’hui sont en effet les hommes de demain.