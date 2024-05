Bourse : les tuyaux pour faire fructifier son épargne

Avant d’investir son épargne en bourse, il convient de connaître certaines règles de base. Voici les conseils que prodigue Valoris capital pour une meilleure mobilisation de l’épargne sur le marché boursier.

Comment atteindre un équilibre entre rendement, risque et liquidité

Trouver le bon équilibre entre rendement, risque et liquidité est fondamental pour réussir en bourse. Cet équilibre dépend de la compréhension des mécanismes d’investissement.

Rendement : Le rendement d’un investissement est souvent corrélé à son niveau de risque. Les actions offrent un potentiel de rendement plus élevé que les obligations, mais avec plus de volatilité. Il est important d’avoir des attentes réalistes et de ne pas courir après des rendements élevés sans considérer le niveau de risque associé.

Risque: Il est vital d’évaluer le niveau de risque toléré par l’investisseur. Cela dépend de nombreux facteurs, tels que l’horizon d’investissement, la situation financière, et la tolérance personnelle au risque.





Liquidité : La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un investissement peut être vendu. Les actions des grandes entreprises cotées sur la Bourse de Casablanca tendent à être plus liquides que celles des petites entreprises. Afin d’atteindre un équilibre entre ces trois éléments, il est essentiel de définir ses objectifs financiers, tels que l’épargne pour la retraite ou l’achat immobilier, d’évaluer sa tolérance au risque pour choisir entre des investissements volatils ou sécurisés, de diversifier son portefeuille avec divers types d’investissements afin d’équilibrer risque et rendement, et de considérer la liquidité pour avoir des actifs rapidement mobilisables.

Les aspects à considérer pour les particuliers souhaitant épargner et investir

Éducation financière : Avant de se lancer, il est essentiel de comprendre comment fonctionnent le marché boursier, les différents instruments financiers, et les frais associés à l’investissement. Planification et objectifs : Identifiez les objectifs à court, moyen et long terme. Cela peut inclure la constitution d’un patrimoine, la préparation de la retraite, ou l’accumulation d’un fonds d’urgence. Sélection et diversification : La diversification réduit le risque global du portefeuille en répartissant l’investissement entre différentes classes d’actifs et secteurs.

Les facteurs économiques à considérer avant de se lancer dans l’investissement en bourse Performance économique du pays :

La croissance économique, le chômage et la consommation des ménages peuvent influencer le marché boursier. Politique monétaire : Les décisions de Bank Al-Maghrib en termes de taux d’intérêt influencent les taux d’emprunt et peuvent avoir un impact sur la bourse. Des taux d’intérêt élevés peuvent réduire l’attractivité des actions, car les obligations et autres placements à revenu fixe deviennent plus intéressants. Facteurs internationaux : Étant donné que l’économie marocaine est ouverte sur le monde, les crises économiques internationales, les fluctuations des prix des matières premières et les taux de change peuvent affecter le marché boursier.

Les avantages pour le boursicoteur Potentiel de rendement élevé :

Sur le long terme, la bourse a tendance à offrir des rendements supérieurs à ceux des placements traditionnels.

Liquidité : Les actions cotées en bourse offrent généralement la possibilité d’être achetées et vendues facilement, ce qui les rend liquides.

Diversification : La bourse offre la possibilité de diversifier son épargne au-delà des placements traditionnels.

Les solutions sur le marché boursier pour répondre aux besoins des épargnants

Actions : Investissement direct dans des entreprises avec un potentiel de croissance et de dividendes. Obligations : Pour ceux qui cherchent une source de revenus plus stable et moins risquée.

Plans d’épargne en actions (PEA) : Un contrat d’épargne qui offre la possibilité de constituer un capital par des versements réguliers et/ou ponctuels pour investir dans des actions et/ou des OPCVM actions, notamment avec l’intégration d’une carotte fiscale.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO