Opel révèle le Frontera : un SUV électrique au design qui s’annonce audacieux

Opel annonce le retour de la dénomination Frontera. Ce nom sera celui d’un tout nouveau modèle de SUV. Le nouveau Frontera, qui sera présenté dans le courant de l’année, sera un modèle fun proposant des fonctionnalités intelligentes.

Il présentera également une interprétation renouvelée et robuste de la philosophie du design pur et audacieux d’Opel et sera le premier modèle de série de la marque allemande à arborer le nouvel « Blitz » d’Opel. Le nouveau Frontera sera disponible dès son lancement en version 100% électrique.

Florian Huettl, CEO d’Opel : « le nom Frontera convient parfaitement à notre nouveau modèle de SUV. Il aura un fort caractère et sera positionné en plein cœur du marché ».

Le nouvel Opel Frontera offrira un haut niveau d’habitabilité et de polyvalence pour séduire les clients au style de vie actif tout comme les familles. Le nouveau venu perpétuera également la longue tradition d’Opel visant à proposer une mobilité abordable à un large éventail d’automobilistes grâce à un prix attractif.

L’arrivée de la version 100% électrique du nouveau Frontera ainsi que le lancement de la version électrique du Grandland de nouvelle génération, également dévoilé cette année, marqueront une étape importante dans la transition de la marque de Rüsselsheim vers un avenir entièrement électrique. Opel proposera en effet au moins une variante 100% électrique pour chacun de ses modèles.

La large gamme de modèles Opel électriques déjà s’étend aujourd’hui du quadricycle Rocks Electric à l’Astra Sports Tourer Electric en passant par les Corsa Electric, Mokka Electric, Astra Electric et les véhicules de transport de personnes Combo Electric ou Zafira Electric. En outre, des versions électriques sont proposées sur chacun des véhicules utilitaires renouvelés cette année et disponibles à la commande dans la gamme Opel : nouveaux Combo Electric, Vivaro Electric et Movano Electric.