Opel Maroc lance la nouvelle génération du SUV Grandland

 Du concept à la réalité : le Nouveau Grandland reprend de nombreux éléments de design de l’Opel Experimental

 German Energy : conçu, élaboré et produit en Allemagne

 Nouvelle plateforme : le SUV d’Opel repose sur la nouvelle plate-forme STLA Medium

 Innovations en matière d’éclairage : nouveau système Intelli-Lux LED avec plus de 50 000 éléments individuels

 Greenovation : Tissu intérieur en PET recyclé

 Solutions de rangement flexibles : plus de 35 litres de rangement dans l’habitacle dont la Pixel Box semi-transparente

 Consommation et émissions de CO2 en baisse : des nouveaux moteurs thermique et électrique parfaitement synchronisés

Conçu et fabriqué en Allemagne, le nouveau venu présente de nombreuses caractéristiques stylistiques vues initialement sur le concept-car Opel Experimental et intégré pour la première fois sur un modèle de série. Parmi ces caractéristiques, citons le bandeau 3D avec logo Blitz éclairé qui trône fièrement au centre de la face avant et le lettrage » OPEL » éclairé en permanence à l’arrière. Le système d’éclairage Intelli-Lux LED, avec plus de 50 000 éléments individuels, la nouvelle plate-forme STLA Medium, sont d’autres points forts du nouveau Grandland qui ont déjà convaincu les experts et qui ont valu à la nouvelle venue de remporter le prix du Volant d’Or 2024.

La plateforme BEV native : Une approche multi-énergie unique

Le Grandland de nouvelle génération représente une étape majeure pour Opel en rendant l’électromobilité encore plus attrayante. C’est la première Opel à bénéficier de la plate-forme Stellantis STLA Medium BEV native, ce qui lui permet de proposer 3 motorisations différentes:

 Hybride 48V : 1.2l avec une hybridation légère 48V de 145 chevaux en puissance combinée.

 PHEV : Hybride rechargeable avec 195 chevaux offrant jusqu’à 85 km tout en électrique.

 BEV : Grâce à cette nouvelle architecture, à la nouvelle batterie plate pouvant atteindre 97 kWh, au moteur électrique de nouvelle génération et aux systèmes d’économie d’énergie telles que la pompe à chaleur, le nouveau Grandland Electric sera capable d’offrir une autonomie électrique d’environ 700 kilomètres (selon la norme WLTP).

3D Vizor, Blitz éclairé, technologie Edge Light et Intelli-Lux LED Matrix HD

Le nouveau châssis a également donné aux concepteurs de nouvelles libertés et la prestance impressionnante du nouveau Grandland apparaît dès le premier coup d’œil. Grâce à ses 173 mm additionnels en longueur, 19 mm en hauteur et 64 mm en largeur par rapport à son prédécesseur, le nouveau venu inspire confiance (longueur : 4650 mm ; largeur : 1905 mm ; hauteur : 1660 mm). Avec des jantes en alliage allant jusqu’à 19 pouces, il se positionne audacieusement au sommet de la gamme de SUV d’Opel. La nouvelle exécution de la face avant typiquement Opel dénommée 3D Vizor ajoute encore à la prestance du modèle. Cet élément est associé au logo lumineux Opel, rendu encore plus proéminent grâce à la technologie Edge Light. Le nouveau Grandland reprend le design « Opel Compass » que le concept car Experimental avait introduit. Il s’appuie sur le principe esthétique du pli central, toutes les caractéristiques étant organisées horizontalement avec l’emblème « Electrified Blitz »

au centre.

Le nouveau logo lumineux est également accompagné d’une autre innovation de pointe touchant à l’éclairage : le système Intelli-Lux LED Matrix HD. Ce système qui fait ses débuts sur ce nouveau modèle, dispose de plus de 50 000 segments de leds (51 200 pour être précis, soit 25 600 de chaque côté) pour une répartition lumineuse haute définition optimale. En fonction de l’état de la circulation, les objets sont détectés par une caméra. Le système IntelliLux LED Matrix HD découpe ces objets avec encore plus de précision que les technologies

Matrix Light standard pour fournir un faisceau beaucoup plus lumineux et homogène – tout en veillant à ce que les autres usagers de la route ne soient pas éblouis. En outre, les nouvelles animations d’accueil à bord avec projections graphiques à l’avant du véhicule donnent déjà un

aperçu des possibilités futures.

Avec son toit flottant bicolore et son habillage contrasté, le Grandland est visuellement étiré pour une allure élégante et racée. Le design général de la carrosserie est organisé et structuré tout en restant fluide et organique. Les lignes marquées des passages de roue contribuent visuellement à repousser les roues vers l’extérieur. Le long empattement de 2 784 mm et le hayon vertical permettent un espace accru dans l’habitacle et le coffre. Les sièges arrière peuvent être rabattus dans les proportions 40/20/40, ce qui permet d’obtenir un volume de chargement allant jusqu’à 1 641 litres.

À l’arrière, la signature lumineuse distinctive du ‘’compass’’, y compris la toute première intégration du mot » OPEL » illuminé au sein de l’ensemble, fait également ses débuts sur un modèle de production. Conformément à l’approche Greenovation d’Opel qui vise à préserver les ressources, le nom de la voiture n’est plus affiché en lettres chromées mais en relief au centre du hayon.

Un intérieur spacieux avec un écran central de 16 pouces, des sièges AGR et des solutions de rangement astucieuses

À l’intérieur, les occupants du nouveau Grandland découvrent d’autres éléments audacieux et purs, associés à une ambiance chaleureuse et engageante. Sur le plan architectural, l’aménagement intérieur met l’accent sur l’horizontalité, avec des lignes traversant le tableau de bord jusqu’aux portes, renforçant la sensation de largeur et d’espace, tandis que l’écran central de 16 pouces sur la version GS, légèrement orienté vers le conducteur, et la console centrale haute donnent une impression de dynamisme accrue. Derrière le volant, un combiné d’instruments entièrement numérique fournit les informations essentielles, permettant au conducteur de se concentrer sur la conduite et, en combinaison avec l’affichage tête haute Intelli-HUD sur la version GS Plus, d’éviter d’avoir à quitter la route des yeux. Le conducteur a également la possibilité de déclencher manuellement ou automatiquement le mode « Pure ».

Ce mode réduit le nombre d’informations sur l’instrumentation, l’affichage tête haute et l’écran central, ce qui limite d’autant les distractions lors de la conduite de nuit ou sous la pluie.

Conformément à la tradition Opel, les réglages fréquemment utilisés, tels que la climatisation, peuvent également être commandés intuitivement à l’aide de boutons physiques. Les bouches d’aération latérales sont intégrées dans la porte, renforçant visuellement la largeur du tableau de bord. La partie supérieure du tableau de bord présente une belle apparence technique. Il est visuellement divisé en deux finitions de surface. En dessous, le « edge light », basé sur la même technologie que celle utilisée sur le Vizor, y ajoute une exécution précise de la couleur et de la lumière et accentué par l’attrayante lumière ambiante indirecte sur le tableau de bord et les inserts de porte. La partie centrale du tableau de bord est enveloppée de tissu et se prolonge visuellement sur le haut des portes, donnant à l’habitacle un aspect attrayant et tactile.

L’habitacle offre également une expérience de conduite particulièrement agréable : les sièges ergonomiques AGR Opel jouissent d’une réputation reconnue et le nouveau Grandland perpétue cette longue tradition. Certifiés par l »Aktion Gesunder Rücken e. V. » (« Organisme pour la santé du dos »), ils disposent d’un système d’amortissement des chocs en intégrant une nouvelle caractéristique de confort : les coussins motorisés. Cette fonction améliore considérablement le confort latéral grâce à deux poches pneumatiques réglables situées dans les renforts latéraux du dossier.

Les passagers arrière bénéficient de 20 mm d’espace supplémentaire pour les jambes par rapport à l’ancien Grandland. Par ailleurs, le système breveté Intelli-Seat sur les sièges avant – une fente qui soulage la pression sur le coccyx – est de série et garantit un confort exceptionnel, même pendant les longs trajets autoroutiers. Enfin, tous les tissus intérieurs sont 100 % recyclés !

Comme il s’agit d’un véhicule à vocation familiale, l’accent a été mis sur la polyvalence de l’intérieur. L’objectif n’était pas seulement de proposer de nombreux rangements, mais aussi de trouver des solutions innovantes pour faciliter la vie des passagers tout en améliorant leur confort et leur bien-être. Parmi ces solutions intelligentes, citons en particulier la Pixel Box sur la version GS. Avec son verre translucide éclairé et son habillage en tissu, cet élément ne se contente pas de rehausser l’attrait visuel de la console, il est également très fonctionnel.

Le chargeur sans fil pour smartphone est situé derrière la vitre, de sorte que les appareils peuvent

être rechargés tout en étant stockés en toute sécurité. La visibilité constante du smartphone permet également de s’assurer qu’il n’est pas oublié dans le véhicule. Au total, le nouveau Grandland offre plus de 35 litres de rangements intérieurs – de la Pixel Box aux poches pour téléphone dans les dossiers des sièges avant, en passant par le grand rangement sous la console centrale qui accueille également une prise 12V.

Le système Intelli-Drive 2.0, disponible sur la version suréquipée GS Plus, intègre de nombreuses assistances électroniques et les associe à l’aide semi-automatique au changement de voie et à l’adaptation de la vitesse recommandée. Si la voie est libre, l’assistant dirige le Grandland dans la voie souhaitée par de légers mouvements de direction. L’adaptation de la vitesse recommandée permet quant à elle, si le conducteur le demande, de réduire la vitesse du véhicule lorsqu’une nouvelle limite est détectée ou d’augmenter la vitesse jusqu’à cette limite.

Le stationnement et les manœuvres sont également facilités par les aides au stationnement avant et arrière, la caméra de recul à 180 degrés avec fonction de nettoyage automatique, disponibles de série dès la version Edition, ainsi que la caméra Intelli-Vision à 360 degrés, disponible sur la version GS Plus.

Consommation réduite, plaisir de conduite accru grâce à une technologie hybride 48 volts intelligente

Conçue pour les clients qui souhaitent rouler en mode électrifié et économiser du carburant sans changer leurs habitudes de conduite ni devoir brancher leur voiture à une borne de recharge, la technologie hybride 48 volts intelligente, économique et compacte offre de nombreux avantages au quotidien et est proposée actuellement sur le nouvel Opel Grandland au Maroc.

Cette motorisation comprend une batterie lithium-ion qui se recharge automatiquement dans certaines conditions de conduite, ainsi qu’un moteur essence turbo de 1,2 litre de 100 kW (136

ch). Ce moteur, spécialement conçu pour un usage hybride, est associé à une transmission électrifiée à double embrayage à six rapports et à un moteur électrique de 21 kW (28 ch).

Cette technologie est particulièrement efficace en milieu urbain où le moteur électrique assiste le moteur thermique lors des accélérations et des démarrages. Le moteur électrique contribue au couple, en particulier à bas régime, ce qui améliore la dynamique de conduite et réduit les émissions de CO2. À faible vitesse, le moteur électrique permet également de rouler en mode 100 % électrique sur une distance allant jusqu’à un kilomètre, ou jusqu’à 50 % du temps passé en ville.

Lorsque le Grandland ralentit à des vitesses plus élevées, le moteur thermique s’éteint et le moteur électrique agit comme un générateur pour recharger la batterie de 48 volts du système hybride. Ce système, parfaitement coordonné, est conçu pour offrir à tout moment les meilleures performances avec une consommation d’énergie minimale.

En fonction des préférences de conduite, on peut choisir entre les trois modes disponibles (Eco,

Normal et Sport).

Grâce à sa nouvelle plate-forme ultramoderne, à ses nouvelles technologies innovantes et à ses nombreuses caractéristiques de design dévoilées pour la première fois sur le concept- car Opel Experimental, le nouveau Grandland, s’installe confortablement à la tête de la gamme de SUV d’Opel.

Désormais disponible dans tous les showrooms Opel du Groupe Auto Hall en 3 niveaux de finitions : Edition – GS – GS Plus.