Opel Frontera : l’alliance parfaite entre innovation et style moderne

L’Opel Frontera, modèle emblématique des SUV, fait peau neuve avec une refonte complète, combinant innovation technologique, durabilité et design audacieux.

Lancé en grande pompe à Istanbul en mai 2024, ce SUV se distingue par son approche électrifiée et son positionnement polyvalent, répondant aussi bien aux besoins des familles qu’aux attentes des passionnés de conduite.

Une gamme électrifiée pour tous les profils

Le nouveau Frontera propose deux options: une version entièrement électrique (Frontera Electric) et une hybride (Frontera Hybrid). Ces motorisations témoignent de l’engagement d’Opel en faveur de la transition énergétique, offrant une conduite écologique et des performances à la hauteur des attentes modernes. Les deux versions seront disponibles au Maroc à partir du 2ème semestre 2025.

Frontera Electric: Doté d’un moteur de 83 kW (113 ch), il affiche une autonomie allant jusqu’à 305 km, extensible à 400 km avec une version long-range. La batterie de 44 kWh se recharge rapidement : 26 minutes suffisent pour atteindre 80% de capacité sur une borne rapide.

Frontera Hybrid: Disponible en deux versions, avec moteurs de 74 kW (100 ch) ou 100 kW (136 ch), cette déclinaison hybride marie performances dynamiques et consommation optimisée (5,2 à 5,5 l/100 km selon le modèle).

Un SUV à l’esthétique audacieuse et durable

Avec son Opel Vizor, signature stylistique de la marque, et son emblème Blitz redessiné, le Frontera impose sa silhouette robuste. Le design élimine les éléments chromés au profit de lignes épurées et des matériaux recyclés. À l’intérieur, l’approche “Detox” met l’accent sur la simplicité fonctionnelle, avec un cockpit digital Pure Panel de 10 pouces et des sièges Intelli-Seats ergonomiques en matériaux recyclés.

Polyvalence et confort pour la famille

Le Frontera s’adapte à toutes les situations avec une capacité de chargement pouvant atteindre 1 600 litres et une configuration modulable pour accueillir jusqu’à sept passagers. Les solutions astucieuses, telles que des ports USB-C dans chaque rangée et une station de chargement sans fil, garantissent une expérience pratique et connectée.

Une vision durable et responsable

Conçu à partir de matériaux recyclables à 85% et réutilisables à 95%, le Frontera incarne l’engagement d’Opel envers une mobilité durable. Ce SUV s’inscrit dans une logique de circularité, notamment grâce à la gestion optimisée de ses batteries.

Avec des prix attractifs, l’Opel Frontera marque une avancée significative dans l’électrification du marché automobile. Sa combinaison de technologie, de style et d’écologie en fait une référence incontournable dans le segment des SUV.

Les nouveautés esthétiques du Frontera

Avec son design renouvelé, le Frontera adopte un style audacieux et épuré. La face avant est marquée par l’Opel Vizor, intégrant des phares Intelli-LED pour une signature lumineuse moderne. Les lignes robustes et les passages de roues prononcés accentuent son allure dynamique, tandis que l’absence de chrome et l’utilisation de teintes bicolores apportent une touche d’élégance contemporaine. À l’intérieur, le cockpit Pure Panel entièrement digital, les sièges ergonomiques Intelli-Seats et les matériaux recyclés illustrent une harmonie entre modernité et durabilité.