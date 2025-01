Opel, représentée par Auto Hall, poursuit son ascension sur le marché automobile marocain avec des performances exceptionnelles en 2024.

La marque entame 2025 avec une ambition renouvelée, plaçant l’innovation et la durabilité au cœur de sa stratégie. En renforçant sa gamme avec des modèles hybrides et électriques, Opel confirme sa volonté de contribuer activement à la transformation du marché automobile marocain.

2024 : Une année record pour Opel au Maroc

Avec 8 054 unités vendues et une part de marché annuelle de 4,6 %, Opel établit un nouveau record depuis son implantation sur le marché marocain. Ces résultats reflètent une croissance annuelle solide de 10,2 % par rapport à 2023, confortant la 6ᵉ position de la marque sur le marché des véhicules particuliers et utilitaires légers.

Le mois de décembre 2024 a été particulièrement marquant, avec 1 400 unités vendues, une part de marché mensuelle de 6,2 %, et une croissance impressionnante de 26,9 % par rapport à décembre 2023. Ces performances placent Opel en 5ᵉ position sur le marché global pour le mois, confirmant une dynamique de croissance soutenue.

2025 : Une offensive produits avec introduction de nouvelles énergies

Capitalisant sur ses succès, Opel au Maroc entame 2025 avec une stratégie axée sur la mobilité durable et innovante et l’élargissement de sa gamme :

L’arrivée des nouveaux Grandland et Frontera marque une avancée majeure dans l’offre de la marque au Maroc. Ces modèles allient technologies de pointe, performances optimisées et efficacité énergétique, répondant aux aspirations croissantes pour une mobilité durable.

Sur le marché de l’utilitaire, le Movano fera son grand retour en 2025 avec une gamme complète adaptée aux besoins des professionnels marocains. Le Movano se positionne comme une référence en termes de capacité, de modularité et de robustesse.

La gamme existante, incluant les modèles emblématiques tels que la Corsa, l’Astra, le Mokka et le Rocks-e, continuera à séduire les conducteurs marocains grâce à leur design audacieux, leurs motorisations modernes et leurs équipements technologiques avancés.

Une ambition affirmée pour la transition énergétique

Abdelaziz Maalmi, Directeur Général de SMAA – Groupe Auto Hall, déclare : « L’année 2024 marque une étape importante dans le renforcement de notre position sur le marché. En 2025, nous franchissons un nouveau cap stratégique avec l’introduction de modèles hybrides et électriques, à commencer par le lancement du nouveau Grandland puis celui du Frontera. Ce virage vers la transition énergétique illustre notre volonté de répondre aux défis environnementaux et de proposer une offre adaptée aux besoins d’un marché en constante évolution. »

Une vision audacieuse : « Forever Forward since 1899 »

Avec des résultats solides en 2024 et une vision claire pour 2025, Opel se positionne comme un acteur majeur de la transformation du marché automobile marocain. Fidèle à sa devise « Forever Forward since 1899 », la marque continue de proposer des véhicules innovants, performants et durables, pensés pour répondre aux besoins variés de ses clients tout en anticipant les défis de demain.