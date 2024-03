CapAccess By BOA : nouveau visage du financement d’entreprise au Maroc

En vue d’accélérer le rythme des investissements des entreprises marocaines et soulager la contrainte d’apport en Fonds Propres généralement exigée par les Banques, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I), a mis en place un produit de dette subordonnée à la dette bancaire, nommé « CapAccess », et dédié exclusivement au financement des projets d’investissement portés par les entreprises marocaines réalisant un CA entre 10 Millions de DH et 500 Millions de DH, opérant dans les secteurs d’activité éligibles.

Ce partenariat GPBM-FM6I-Tamwilcom (mandaté en vertu d’une convention cadre signée avec le FM6I pour la gestion du Fonds CapAccess) est la concrétisation d’une ambition partagée d’accompagner la croissance d’entreprises engagées en faveur du développement durable, à travers l’appréciation de l’impact environnemental, social et de gouvernance (conformité aux règles ESG).

En tant que banque partenaire de la stratégie nationale, BANK OF AFRICA vise à catalyser l’investissement productif au Maroc, en participant activement à relancer la dynamique des investissements des PME/ETI, et ce, à travers le renforcement de la structure financière des entreprises et la création de conditions favorables à leur croissance. Ainsi, le produit « CapAccess By BOA » consiste en un crédit conjoint accordé selon le montage suivant :

Dette Subordonnée « Crédit Junior » : 1/3 maximum du Crédit Conjoint.

Crédit Bancaire « Crédit Sénior » : 2/3 minimum du Crédit Conjoint.

Cette offre présente plusieurs avantages puisqu’elle est proposée à des taux attractifs pour encourager les entreprises à concrétiser leurs projets d’investissements. Aucune commission d’étude n’est facturée à l’entreprise sur le Crédit junior et sa durée de remboursement est plus longue, jusqu’à 12 ans. La part bancaire peut bénéficier de la Garantie Tamwilcom et la période de grâce en capital sur le crédit junior correspond au double de la période de grâce accordée par la banque avec un maximum de 5 ans.

Pour la sensibilisation des entreprises à l’échelle nationale, une tournée régionale est prévue dans le cadre d’une campagne de communication de grande envergure.

À travers ce partenariat stratégique, BANK OF AFRICA assoit son rôle en tant qu’acteur clé dans la concrétisation des ambitions économiques nationales et dans l’accompagnement des entreprises dans leur développement.