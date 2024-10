Cap Hospitality By BOA : une solution de financement dédiée aux établissements hôteliers

Bank Of Africa propose le produit « Cap Hospitality By BOA » afin de soutenir les établissements d’hébergement touristiques classés (EHTC) dans leurs projets de rénovation, de mise à niveau ou d’extension.

Cette solution de financement est structurée sous forme de crédit conjoint comprenant une dette subordonnée et un crédit bancaire classique, indique la banque.

Elle permet de couvrir un montant total pouvant aller jusqu’à 100 millions de dirhams (MDH), avec une répartition du financement entre la dette subordonnée représentant un maximum de 1/3 du crédit total et le crédit bancaire classique couvrant au minimum 2/3 du crédit total, fait-on savoir.

Ce produit est cumulable avec d’autres dispositifs de financement ou de subventionnement, tels que le programme GO SIYAHA de MAROC PME, offrant ainsi aux EHTC éligibles la possibilité de bénéficier de sources de financement additionnelles. Cela permet de soutenir les projets de modernisation du secteur hôtelier marocain tout en facilitant l’accès au financement pour les acteurs du secteur.

Cap Hospitality propose plusieurs avantages financiers, comme des taux d’intérêt compétitifs, une durée de remboursement plus longue pour le crédit subordonné par rapport au crédit bancaire classique, ainsi qu’un différé de remboursement de capital sur le crédit junior pouvant atteindre le double du différé du crédit bancaire. De plus, aucune commission d’étude n’est facturée pour la dette subordonnée, rendant ce produit encore plus attractif pour les établissements souhaitant investir dans la modernisation de leur infrastructure.

Le crédit bancaire sénior peut également bénéficier de la garantie Damane Istitmar de Tamwilcom. En outre, l’État s’engage à rembourser trimestriellement aux EHTC les intérêts TTC relatifs au crédit conjoint pendant toute la durée de vie du crédit, renforçant ainsi la viabilité financière des projets.