GITEX Africa 2024 : Bank Of Africa dévoile ses services digitaux innovants

Bank Of Africa, avec une participation marquée à la 2ème édition du GITEX Africa du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, combine la diversité et l’expertise de son groupe bancaire pour offrir le meilleur des services à distance, des solutions d’investissement et d’assurance.

La participation de Bank Of Africa à cet événement est l’occasion de mettre en lumière le rôle majeur du groupe bancaire universel et international en tant que leader continental et acteur économique incontournable, indique un communiqué de la Banque.

À travers un portefeuille de services élargis en matière de financement, de monétique et de bancassurance, mais aussi dans les domaines de l’investissement et de la gestion d’actifs, Bank Of Africa garantit à sa clientèle un accès au meilleur conseil et à des offres dédiées et personnalisées au service de l’ensemble de ses projets personnels et professionnels, précise le communiqué.

À la pointe des nouvelles technologies bancaires, le groupe profite de cette exposition pour présenter ses solutions de banque digitale visant à simplifier le quotidien de ses clients, aussi bien particuliers qu’entreprises, et à améliorer leur expérience bancaire à travers une mobilité accrue, des opérations plus rapides, un accès à distance facilité et une instantanéité des opérations.

La banque permet ainsi à ses clients d’accéder à l’ensemble des produits bancaires sans se déplacer, mais aussi de réaliser à distance de nombreuses transactions et demandes de services à valeur ajoutée : crédit à la consommation, financement immobilier, assurances, etc.

Elle se positionne de façon attractive en direction des nouvelles générations de clientèle et explore continuellement les voies de l’innovation : Banque en ligne, Libre-Service Bancaire, Intelligence artificielle, Blockchain, Chatbots…

Enfin, elle fait bénéficier ses entreprises clientes d’une approche digitale dédiée à travers des applications de Global Banking accessibles 24/24h, de façon hautement sécurisée.

Par ailleurs, le GITEX Africa est aussi l’occasion pour le groupe bancaire d’aller à la rencontre des start-ups dans le cadre de son programme d’Open Innovation territoriale SMART Bank. Un dispositif réunissant l’ensemble des acteurs du territoire au profit du développement de l’économie locale et qui vise à encourager les porteurs d’idée et jeunes startupers à proposer des solutions innovantes, indépendamment de leur niveau de maturité.

À travers cette participation au GITEX, Bank Of Africa confirme encore une fois sa position de banque connectée à son environnement, capable de s’adapter à l’évolution permanente des technologies en offrant à tout instant des solutions sur mesure à l’ensemble des catégories de ses clients.