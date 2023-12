Innovation numérique : ZTE renforce sa position

ZTE brille à l’Exposition internationale des télécommunications et des technologies de l’information en Libye 2023, façonnant l’innovation numérique. ZTE a exprimé son souhait de renforcer sa coopération avec divers opérateurs en Libye et de s’associer pour contribuer davantage à la construction du réseau de communication libyen.

L’opérateur a annoncé sa participation réussie à l’Exposition internationale des télécommunications et des technologies de l’information en Libye 2023. L’exposition, qui s’est tenue dans la capitale, Tripoli, est un événement clé dans le domaine des TIC en Libye. Axée sur l’intégration des tendances des secteurs public et privé, l’exposition sert de plateforme pour présenter les avancées dans les télécommunications et les technologies de l’information.

Cette année, l’événement a connu une participation active, avec plus de 180 exposants et 30.000 visiteurs contribuant à son succès. Sous le thème «Façonner l’innovation numérique en Libye», ZTE a dévoilé une gamme diversifiée de produits terminaux intelligents aux principaux opérateurs. Les innovations présentées comprenaient la dernière génération de RedMagic 8S Pro, Nubia NEO 5G/Z50S Pro/Z50 Ultra, 5G MIFI U50 Pro/MU5002, les lunettes AR Nubia Neovision, la tablette Nubia 3D PAD, et bien plus encore.

De plus, dans une zone d’exposition dédiée à uSmartNet, ZTE a démontré de manière exhaustive les capacités d’analyse intelligente de bout en bout et de positionnement des frontières à l’aide de l’application RAIS. Cet effort collaboratif marque le début d’une nouvelle ère dans les opérations intelligentes pour les opérateurs libyens. Par ailleurs, ZTE a invité spécialement un «chien robot intelligent» en tant qu’invité à cette exposition, présentant un spectacle intelligent à grande échelle aux citoyens libyens. Les visiteurs se sont précipités pour regarder et capturer des moments dans la zone d’exposition ZTE, et le spectacle du chien robot intelligent de ZTE est rapidement devenu un sujet brûlant sur Facebook.

Lu Biao, PDG de ZTE Libya, a déclaré : «Cette exposition a non seulement promu efficacement les opportunités de communication pour notre entreprise au sein de la communauté des communications libyennes, en dialoguant avec des opérateurs, des partenaires, des sous-traitants, des universités, et plus encore, mais a également établi une image de marque positive pour notre entreprise dans toute la Libye. Nous prévoyons de renforcer notre coopération avec divers opérateurs en Libye en unissant nos forces pour contribuer davantage au développement du réseau de communication libyen». ZTE s’engage à maintenir son rôle de «moteur de l’économie numérique» et, avec ses partenaires, continue de promouvoir la transformation numérique et de contribuer au développement des TIC en Libye.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO