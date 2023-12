Glotel : le RAN Composer de ZTE primé

ZTE remporte le prix «Advancing Artificial Intelligence» aux Glotel (Global Telecom Awards) avec le RAN Composer. Ce prix démontre une grande reconnaissance de l’innovation de ZTE dans l’exploration et la mise en œuvre de l’IA, en particulier de l’IA native.

ZTE Corporation, le fournisseur mondial de solutions de technologie de l’information et de la communication, a récemment été honoré du prix «Advancing artificial intelligence» lors de la 11e cérémonie des Global Telecom Awards. Cette distinction prestigieuse reconnaît le RAN Composer révolutionnaire de ZTE, la première solution d’intelligence RAN de l’industrie basée sur l’IA native. Le prix souligne l’engagement de ZTE envers l’innovation dans l’exploration et l’application de l’IA, en particulier de l’IA native, mettant en valeur sa contribution significative à l’intégration de la communication et de l’IA, ainsi qu’à l’avancement de la technologie 5G. Avec l’évolution de la 5G, les défis vont au-delà de la gestion simplement massive des connexions.

La 5G doit désormais faire face aux diverses exigences des accords de niveau de service (SLA) de différentes applications, étendant ses scénarios d’application de l’espace terrestre au ciel. L’intégration de l’IA dans les réseaux 5G apparaît comme une tendance inévitable. Cependant, la préoccupation centrale pour les opérateurs concerne l’intégration efficace de l’IA et de la 5G pour améliorer l’expérience utilisateur et optimiser l’efficacité du réseau. Le RAN Composer de ZTE est pionnier dans l’intégration de l’IA native directement au sein de la station de base 5G, étendant l’intelligence artificielle du système de gestion du réseau aux stations de base et exploitant pleinement le potentiel de l’infrastructure réseau. Positionnée en tant qu’élément réseau le plus proche des utilisateurs, l’IA native atteint une efficacité, une transmission économique et une efficacité énergétique supérieures.

Le RAN Composer révolutionnaire transforme la gestion des ressources réseau, alignant précisément ces ressources ainsi que les exigences de service et les capacités terminales. Cette réalisation d’une stratégie centrée sur l’utilisateur garantit une expérience utilisateur optimale, une efficacité énergétique supérieure et une efficience optimisée des opérations et de la maintenance (O&M). Dans des scénarios d’application spécifiques, tels que V2X, la carte de calcul intelligente intégrée facilite l’intégration transparente de la communication et du calcul, permettant une gamme d’applications intelligentes différenciées avec une puissance de calcul hétérogène.

L’IA en force

Dans le domaine des grands modèles d’IA, ZTE exploite une richesse de connaissances accumulées au fil des années dans l’industrie des télécommunications. En tirant parti de ses vastes corpus, graphiques de connaissances et informations de domaine privé, ainsi que du cadre LangChain, ZTE est à la pointe du développement des grands modèles dans le domaine des télécommunications. Le RAN Composer émerge comme un outil central, permettant aux opérateurs d’opérer un bond transformateur en termes de capacité et d’efficacité dans la planification, la construction, la maintenance et l’exploitation du réseau. Cela s’étend au marketing intelligent et au service client, où la synergie entre les grands modèles et les modèles d’IA traditionnels facilite des interactions et des performances améliorées.

Construit sur l’IA native, le RAN Composer de ZTE a permis l’intégration de nombreuses applications intelligentes. Celles-ci incluent l’assurance de l’expérience utilisateur grâce à l’orchestration des utilisateurs, une efficacité réseau améliorée via l’orchestration du réseau, une conservation d’énergie pilotée par l’intelligence à double couche et une O&M intelligente de bout en bout. Le RAN Composer de ZTE a été déployé commercialement dans plus de 30 réseaux, avec 1,5 million de sites dans le monde entier. Orienté vers l’avenir, le RAN Composer de ZTE est prêt à offrir aux opérateurs l’IA en tant que service (AIaaS). Ce qui permet aux opérateurs d’intégrer de manière transparente et rentable des capacités d’IA dans leurs propres systèmes grâce à des API ouvertes et au développement à faible code, facilitant l’élasticité flexible et à la demande des fonctions et des ressources.

Dans l’avenir, ZTE s’engage à collaborer avec des partenaires de l’industrie pour fournir des réseaux fiables pour la réalisation d’une société numérique habilitée par la 5G. L’objectif est d’intégrer de manière transparente la technologie numérique avec l’économie réelle, jetant ainsi les bases solides de l’avancement de la vie numérique, de l’industrie numérique et de l’économie numérique.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO