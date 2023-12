Partage réseau : une solution novatrice en gestation

China Telecom, China Unicom et ZTE ont appliqué avec succès la première opération intelligente basée sur des jumeaux numériques de l’industrie pour la co-construction et le partage de réseau lors des 19e Jeux asiatiques, assurant la garantie du réseau pour les utilisateurs.

ZTE, China Telecom et China Unicom ont appliqué avec succès la première opération intelligente basée sur des jumeaux numériques de l’industrie pour la co-construction et le partage de réseau lors des Jeux asiatiques, assurant la garantie du réseau pour les utilisateurs. China Telecom et China Unicom ont conjointement construit le plus grand réseau de co-construction et de partage au monde actuellement. Au milieu des complexités de l’efficacité de la coopération et de la prise de décision, l’un des défis les plus cruciaux est de garantir une expérience utilisateur fluide, en particulier lors d’événements majeurs comme les Jeux asiatiques.

Pour relever ces défis, avec un réseau DTN (Digital Twin Network) unifié, une plateforme d’opération basée sur des jumeaux numériques de haute précision est établie, caractérisée par un mode d’opération centralisé, transparent et proactif, assurant environ 600.000 spectateurs lors de 48 matchs tenus dans 21 sites pendant les Jeux asiatiques. En utilisant la technologie de modélisation BIM de pointe et un moteur GIS, les 21 sites de compétition, les environnements environnants et les topologies cellulaires peuvent être capturés avec précision grâce à une reconstruction 3D. Avec l’algorithme de positionnement au niveau du mètre, la distribution spatiale des indicateurs réseau peut être démontrée de manière précise, tout en alignant le KQI du service sur le KPI du réseau, permettant à l’équipe de coopération de repérer le problème en temps réel.

En outre, avec un modèle de jumeau numérique basé sur l’IA et la connaissance, la plateforme peut prédire dynamiquement le pic de trafic, estimer la tendance du réseau, du service et de l’expérience utilisateur pour permettre une résolution proactive des problèmes avec une précision de détection de problème de 90 % en avance. Elle peut ensuite effectuer une inférence en ligne en utilisant des ensembles de données pour déduire la stratégie de réglage optimale intelligente en une minute. La pré-verification des résultats de réglage peut être produite aux deux parties de manière transparente et quantifiée, aidant à prendre une décision d’accord sur le réglage du réseau par les deux parties en 3 minutes en moyenne. L’utilisation des jumeaux numériques et des technologies de modélisation basées sur l’IA montre la possibilité et le potentiel d’amélioration de l’efficacité de la coopération et des économies de coûts pour le réseau de co-construction et de partage. À l’avenir, China Telecom, China Unicom et ZTE renforceront encore leur collaboration dans divers scénarios, visant à créer des réseaux plus flexibles, efficaces et intelligents.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO