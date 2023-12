Cloud SPN : l’heure de la transformation numérique

China Mobile, ZTE et Xingqi valident la convergence informatique et réseau Cloud SPN. Déployant une puissance de calcul en périphérie à faible coût grâce à la solution de convergence informatique et réseau Cloud SPN, et orientant les fabricants industriels vers une transformation numérique et intelligente de la production.

En collaboration avec China Mobile et Changzhou Xingqi Technology, ZTE a récemment testé l’inspection industrielle de qualité basée sur l’informatique et la convergence réseau Cloud SPN pour déployer une puissance de calcul en périphérie à faible coût et orienter les fabricants industriels vers une transformation numérique et intelligente de la production.

Dans les parcs industriels traditionnels, de nombreux points douloureux existent dans l’inspection de la qualité. Certaines usines comptent sur l’inspection manuelle plutôt que sur une inspection intelligente, entraînant une consommation importante de ressources humaines. D’autres utilisent des dispositifs dédiés coûteux pour l’inspection automatique de la qualité, mais les demandes changeantes de contrôle de qualité ne peuvent pas être satisfaites rapidement en raison de divers échantillons et d’algorithmes inflexibles des dispositifs dédiés. D’autres encore ont une faible précision dans le contrôle automatique local, nécessitant des ajustements en temps réel des paramètres du système, entraînant des coûts de service élevés.

Pour résoudre ces problèmes, China Mobile et ZTE ont conjointement mis au point la solution de convergence informatique et réseau Cloud SPN, qui utilise le HEC (Hyper-Edge Computing) natif au niveau de l’accès dans le SPN existant pour offrir le pool de ressources de calcul local. La solution de synergie entre le cloud et la périphérie est utilisée pour intégrer l’informatique en périphérie, l’informatique en nuage et les capacités réseau pour fournir des services de ligne privée de découpage + d’informatique AI pour l’industrie verticale ToB, permettant ainsi le déploiement rapide d’applications AI dans les parcs industriels.

Comment ça marche

Guidés par China Mobile et l’Institut de recherche de China Mobile, la succursale de Jiangsu et la succursale de Changzhou de China Mobile ont commencé conjointement l’exploration de la technologie de convergence informatique et réseau Cloud SPN au début de l’année 2022, et ont commencé la vérification du déploiement de la puissance de calcul et de son application dans le réseau existant en 2023. Le dispositif d’accès SPN est équipé de la carte de calcul pour appliquer rapidement le HEC à l’accès du SPN, et la ligne privée de découpage est utilisée pour mettre en œuvre la synergie entre les terminaux, les bords et les nuages pour fournir la ligne privée de découpage + le service d’informatique AI native au réseau industriel sur site. D’une part, la large couverture et le grand réseau du SPN facilitent le déploiement ubiquitaire de nœuds de calcul, et les ressources de calcul peuvent être planifiées de manière flexible entre eux.

D’autre part, le calcul est intégré dans le réseau pour simplifier la hiérarchie du réseau, réduire la consommation totale d’énergie et économiser de l’énergie. Avec le dispositif HEC sur site (le ZXCTN 6180H intégré avec des cartes de calcul) fourni par ZTE, Xingqi déploie l’application d’inspection de qualité par vision AI de la machine pour accomplir la tâche de vérification du code de pulvérisation de sa huitième station. Le HEC est interconnecté avec le PLC (contrôleur logique programmable) de la ligne de production de caméras industrielles pour collecter des données via la caméra, envoyer les résultats d’exécution au PLC après une inférence AI locale, puis contrôler les bras robotiques pour les opérations de production. Les résultats de la vérification montrent que la précision de l’inspection de qualité peut être augmentée à 99,99 %, ce qui représente une grande amélioration de l’efficacité et de la précision par rapport à l’inspection manuelle traditionnelle.

Des avantages considérables

De plus, l’investissement dans l’équipement d’inspection de qualité est réduit de 75 %, et les dépenses de construction informatique pour soutenir les applications AI locales sont réduites de plus de 90 %. De plus, un processus d’inspection de qualité industrielle basé sur un modèle AI peut être commuté de manière flexible selon les commandes. Comparé à la méthode conventionnelle, l’efficacité d’échantillonnage et d’inférence d’inspection de qualité est multipliée par cinq, passant de 24 à 120 fois par minute.

Partant du scénario d’inspection industrielle de qualité basée sur la vision AI de la machine et approfondissant le processus d’application de production, ce pilote a exploré une solution système générale pour l’interconnexion entre le dispositif HEC prenant en charge la convergence informatique et réseau et le système PLC industriel traditionnel, qui peut s’interconnecter avec le PLC de plusieurs fournisseurs pour résoudre les problèmes d’interconnexion, d’adaptation et de commutation de l’équipement d’inspection de qualité traditionnel.

Après deux années de pratique pilote, China Mobile, ZTE et Xingqi ont vérifié la faisabilité technique du service de ligne privée de découpage + AI, commencé à déployer la solution de convergence informatique et réseau en hyper-périphérie, et découvert des processus métier à valeur ajoutée et des processus de service pour une exploitation commerciale qui peuvent être promus. Ces efforts ouvrent la voie à la transformation des opérateurs de l’exploitation de canaux traditionnelle vers une nouvelle exploitation de services ToB.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO