Constructeurs automobile: le budget informatique a explosé ses 5 dernières années (VIDEO)

S’il n’est pas encore un réflexe, le recours à internet pour acheter sa voiture commence à se démocratiser. Une vente sur dix est désormais réalisée par ce biais. Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation d’Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM, Mohamed Bennani, directeur général de Renault Maroc, Youssef Chraïbi, CEO d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, et Jalal Benabdouh, fondateur de Seven.

La transition vers la digitalisation du parcours client dans l’industrie automobile présente des avantages évidents, mais elle n’est pas exempte de dépenses significatives. «Au cours des cinq dernières années, les dépenses dans le domaine informatique ont augmenté de façon exponentielle, se multipliant par huit», révèle Adil Bennani, directeur d’Auto Nejma – Mercedes Benz. Un autre aspect crucial à prendre en compte, relevé par Mohamed Bennani, directeur de la marque Renault Maroc, relatif au coût de distribution, particulièrement significatif pour les constructeurs et importateurs. «Les entreprises optant pour une vente exclusive en ligne bénéficient de coûts de distribution très bas. Cependant, la durabilité de cette approche reste incertaine. Ainsi, l’enjeu majeur réside dans la maîtrise de nos coûts de distribution pour accroître la rentabilité», fait-il remarquer. Il juge nécessaire de trouver l’équilibre entre le numérique et le physique.