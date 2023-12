Marché de l’automobile: quid de la signature électronique ? (VIDEO)

S’il n’est pas encore un réflexe, le recours à internet pour acheter sa voiture commence à se démocratiser. Une vente sur dix est désormais réalisée par ce biais. Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation d’Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM, Mohamed Bennani, directeur général de Renault Maroc, Youssef Chraïbi, CEO d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, et Jalal Benabdouh, fondateur de Seven.

«Il y a deux décennies, nous tentions d’estimer les flux, dimensionnions nos besoins en ressources, et raisonnions en termes de quantité. Aujourd’hui, notre objectif est d’offrir une variabilité maximale des coûts. Nous nous concentrons sur une approche holistique, depuis le lancement d’une campagne marketing jusqu’à la qualification des résultats, en évaluant le coût global de l’acquisition client. En tant qu’acteurs dans ce maillon du coût d’acquisition client, notre perspective a profondément évolué», explique Youssef Chraïbi, Président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services. Dans cet extrait Adil Bennani et Mohamed Bennani font le point sur ce que l’on appelle « la signature électronique ».