Table ronde Digital : les marques auto répondent au public (VIDEO)

S’il n’est pas encore un réflexe, le recours à internet pour acheter sa voiture commence à se démocratiser. Une vente sur dix est désormais réalisée par ce biais. Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation d’Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM, Mohamed Bennani, directeur général de Renault Maroc, Youssef Chraïbi, CEO d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, et Jalal Benabdouh, fondateur de Seven. Les questions du public ont été nombreuses. Extrait.