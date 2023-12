Automobile: plus de ventes grâce au Digital ? (VIDEO)

S’il n’est pas encore un réflexe, le recours à internet pour acheter sa voiture commence à se démocratiser. Une vente sur dix est désormais réalisée par ce biais. Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation d’Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM, Mohamed Bennani, directeur général de Renault Maroc, Youssef Chraïbi, CEO d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, et Jalal Benabdouh, fondateur de Seven.

La présence physique demeure cruciale, surtout dans le secteur du Premium. «Il est essentiel de souligner que le volet digital, bien qu’ayant évolué, sert à la fois la prévente et la vente, mais cela ne remet pas en question l’importance du physique.

Dans le secteur premium ou de luxe, l’émotion et l’expérience restent fondamentales, et de nouveaux processus et compétences sont nécessaires», admet-t-il. Même constat auprès de Jalal Benabdouh, founder and managing partner chez Seven : «Aujourd’hui, les technologies, qu’elles soient simples via le web, l’e-commerce, ou plus sophistiquées telles que l’intelligence artificielle et l’exploitation des données, sont autant d’outils au service de la construction des parcours clients les plus efficaces. Cependant, l’élément humain reste essentiel, car les showrooms perdureront, et l’idée est d’autonomiser l’humain à travers ces technologies», fait-il remarquer.

Du côté de Renault Maroc, Mohammed Bennani indique que «nous constatons qu’après la prestation, l’achat d’un véhicule, ou une visite à l’atelier, le numérique devient essentiel pour comprendre les impressions du client de manière précise. Les avis partagés publiquement, tels que sur Google, offrent une opportunité d’écoute et d’interaction. Actuellement, nous recevons plus de 1.500 avis par mois, tous recevant une réponse, ce qui a contribué à hisser notre note Google à 4,9, une amélioration significative». Le travail ne s’arrête pas là, dans l’usine, le digital prend une nouvelle dimension.