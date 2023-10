Audi Maroc inaugure un nouveau showroom à Casablanca (PHOTOS)

Audi Anfa, le nouveau showroom Audi au Maroc, ouvre ses portes au cœur de Casablanca. Leader sur le marché premium au Maroc, Audi Anfa représente bien plus qu’un simple showroom. C’est un lieu unique dédié aux modèles les plus récents et les plus emblématiques de la marque, incarnant la fusion parfaite entre performance et design.

Situé au rond-point Espace Porte d’Anfa, en face de Paul Zevaco, ce nouvel espace invite les clients à découvrir une sélection variée de modèles d’exception : Audi Sport, S Line, 100% électrique et Hybride rechargeable. Chaque détail a été pensé pour offrir une expérience mémorable aux visiteurs.