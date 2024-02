Audi Maroc et 1-54 Marrakech unis pour valoriser l’art africain

Audi Maroc a pris part à la 5ème édition de la 1-54 Marrakech, la plus importante foire d’art contemporain africain au monde, qui s’est tenue du 8 au 11 février 2024.

Ce partenariat était une occasion unique pour Audi Maroc de soutenir l’art contemporain africain et de le faire découvrir au grand public. La foire a réuni des artistes de premier plan, émergents ou confirmés, de toute l’Afrique et de sa diaspora. Elle a également proposé une programmation riche en événements culturels, qui a contribué à faire connaître l’art africain et à créer un engouement dans toute la ville de Marrakech.

Ce partenariat avec la 1-54 Marrakech a été l’occasion pour Audi Maroc de démontrer son engagement en faveur de l’art et de la culture africaine à l’échelle nationale. Audi Maroc est fière d’avoir contribué au succès de la 5ème édition de la 1-54, qui a connu une affluence record et a permis de mettre en avant le talent d’artistes africains exceptionnels.