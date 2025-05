Audi Maroc s’associe à la Fondation Montresso

Chez Audi Maroc, nous sommes fiers d’accompagner la Fondation Montresso depuis deux ans dans son engagement en faveur de la création artistique contemporaine. Ce partenariat est né d’une vision commune : faire rayonner l’art au Maroc et bien au-delà, en soutenant les artistes, les idées et les formes d’expression les plus audacieuses. En tant que marque engagée, Audi conjugue depuis toujours innovation, design et culture. Notre soutien à la Fondation Montresso ne se limite pas à un partenariat institutionnel : il reflète une volonté sincère de nourrir le dialogue entre disciplines, de rapprocher l’ingénierie de précision et la liberté créative. Nous croyons fermement que l’art est un catalyseur de transformation et d’émotions.

À travers cette collaboration, nous réaffirmons notre attachement aux initiatives qui inspirent, rassemblent et donnent du sens. Ensemble, nous continuerons à explorer de nouveaux territoires d’expression, où la beauté rencontre l’audace, et où chaque initiative culturelle devient une expérience à part entière.

Initié par la Fondation Montresso, IN-Discipline est un programme qui mêle résidences artistiques et rencontres avec le public. Ce programme promeut un dialogue du et sur le continent africain mettant en lumière et donnant la voix à un territoire différent chaque année. Pour cette 6ème édition, IN-Discipline met le focus sur le Togo, son histoire et sa mémoire collective à travers l’art. L’événement interroge la notion de vivre, en s’appuyant sur le vodun et le Fâ, des savoirs ancestraux issus du Golfe du Bénin.

Ces pratiques transcendent les conceptions occidentales de religion, de géomancie, ou de science… pour proposer une vision du monde où l’humain et l’univers sont indivisibles. Les artistes togolais de cette édition — Hélène Amouzou, Kossi Assou, Sokey Edorh, Ake O’lokan, Thierry Tomety, William Adjeté Wilson, et Elom 20ce — explorent cette richesse spirituelle et culturelle.

Bien que certains ne soient pas initiés au vodun et au Fâ, tous partagent une vision nourrie par ces savoirs. Leur travail va au-delà des techniques traditionnelles pour offrir une réflexion contemporaine, interculturelle et universelle sur l’existence et l’identité. Sous la direction de la commissaire Ayoko Mensah, cette édition invite à une exploration profonde des savoirs et des symboles ancestraux dans un dialogue vivant et dynamique, à la croisée des cultures et des époques.

Qu’est-ce que vivre ? L’art cherche-t-il autre chose que répondre à cette question immémoriale ? Depuis des millénaires, les civilisations et cultures du monde entier ont formulées d’infinies tentatives de réponses. Le vodun et le Fâ, nés dans le Golfe du Bénin il y a des siècles, constituent l’une de ces réponses ontologiques et spirituelles. Leurs définitions dépassent les catégories conceptuelles occidentales : religion, géomancie, connaissance, langage, science, pratique… ils sont tout cela et plus encore. Ils sont une conception, une expérience du monde où le visible ne peut exister sans le monde invisible des divinités, des esprits et des ancêtres. Et où l’être humain ne peut se dissocier de l’univers.

Au Togo, cette religion et ce savoir ancestraux constituent, par-delà leur dimension ésotérique, un fonds culturel, social et artistique vivant et dynamique. Les artistes d’IN-Discipline Togo ne sont pas tous initiés au vodun et au Fâ mais ils partagent une vision du monde nourrie par cet univers. Loin du matérialisme des sociétés occidentales, ils nous parlent d’autres dimensions de la vie : symbolique, animiste, secrète. Par-delà leurs techniques et leurs esthétiques personnelles, William Adjeté Wilson, Kossi Assou, Sokey Edorh, Elom 20ce, Hélène Amouzou, Ake O’lokan et Thierry Tomety explorent le potentiel de cet héritage sans s’y limiter, avec une approche et un regard contemporain nécessairement interculturels.

Kossi Assou et Ake O’lokan, artistes et prêtres vodun, plongent dans la cosmogonie et les rites du Fa. William Adjeté Wilson et Sokey Edorh explorent les techniques et les symboliques ancestrales. Elom 20ce et Thierry Tomety partagent leur quête et leurs questions existentielles au carrefour de temps et d’espaces différents. Enfin la photographe Hélène Amouzou nous ouvre aux multiples dimensions de nos identités. « Qu’est-ce que vivre ? » Le vodun et le Fâ, tout comme d’autres religions et savoirs traditionnels encore vivants sur tous les continents, détiennent une portée universelle que nous pouvons explorer aujourd’hui de différentes façons, à l’aune des défis qui se posent à l’humanité. À travers leurs œuvres, les artistes d’INDiscipline Togo nous invitent à cette exploration et à cette conversation.

Curatrice, consultante, auteure, Ayoko Mensah développe depuis plus de vingt ans un travail sur et avec les scènes artistiques africaines et afro-descendantes. Elle est actuellement curatrice à la House of European History, à Bruxelles, où elle prépare une exposition sur les héritages coloniaux européens. Auparavant, après avoir mené une carrière de journaliste (RFI, Africultures…) elle devient responsable du programme pluridisciplinaire, Afropolitan, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR), de 2016 à 2022.

Franco-Togolaise, née en France, Mensah est diplômée en Lettres Modernes (MA) de l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris), en Management culturel (MA) de l’Université Paris-Dauphine et en journalisme (CFPJ, Paris). Consultante pour des institutions internationales et nationales (UNESCO, IFA, Goethe Institut, Art Flanders Institute, Africa Museum, Opéra de Paris, Kanal Centre Pompidou, Cité Internationale des Arts de Paris…), elle est également conférencière et co-auteur de plusieurs ouvrages. Depuis une dizaine d’années, elle focalise sa réflexion et sa pratique curatoriale sur les enjeux et narratifs décoloniaux dans le monde de l’art contemporain.