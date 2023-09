Mobilité électrique : Volvo lance une gamme de camions innovants au Maroc

Faisant un pas énorme vers la réduction des émissions CO2, Volvo Maroc dévoile une gamme complète de camions électriques de moyen et grand tonnage, permettant l’électrification de plusieurs secteurs et itinéraires dans les villes comme dans les régions. Cette nouvelle gamme renforce la position du groupe Volvo en tant que leader européen des camions électriques.

À l’échelle internationale, Volvo Trucks s’est fixé comme objectif que 50% de ses ventes à l’échelle mondiale soient électriques d’ici 2030. Cet objectif passera à 100% des ventes d’ici 2040.

À ce jour, Volvo Trucks a déjà vendu plus de 5.000 camions électriques dans plus de 40 pays à travers le monde.

En complément de la gamme de camions électriques de moyen tonnage lancée en novembre 2022 (Volvo FL et Volvo FE), Volvo Trucks élargit à présent son offre en introduisant les camions poids lourds porteurs et tracteurs électriques. Désormais, le constructeur suédois offre les gammes électriques complètes : Volvo FH, Volvo FM et Volvo FMX.

Avec un total de six modèles électriques produits en série, Volvo Trucks dispose de la gamme électrique la plus complète de l’industrie mondiale du camion. Cette gamme couvre plusieurs domaines d’activités, allant de la distribution de marchandises à la gestion des déchets, incluant les transports urbains et interurbains.

Concernant les tracteurs routiers, ces bijoux technologiques peuvent opérer avec un poids total roulant de 44 tonnes et fonctionnent entièrement à l’électricité grâce à des batteries au lithium-ion phosphate (LFP) d’une capacité allant jusqu’à 6.540 kWh. Ils offrent une autonomie de travail allant jusqu’à 300 kilomètres à 44 tonnes, en fonction de la configuration des batteries.

Les camions porteurs de moyen tonnage peuvent quant à eux atteindre une autonomie de 450 kilomètres.

« Grâce à l’introduction des nouveaux camions électriques, nous facilitons la transition électrique à nos clients, et aux villes qui souhaitent passer à des véhicules à zéro émission. Ainsi, nous nous alignons parfaitement avec la vision du Royaume en matière de soutien de la durabilité environnementale », déclare Goran Travancic, Directeur Général de Volvo Maroc.

Outre l’absence d’émissions de gaz d’échappement, les camions électriques créent un environnement de travail plus agréable pour les conducteurs en raison de leur silence, ce qui favorise des villes moins bruyantes.

« De plus en plus d’entreprises de transport réalisent l’importance d’entamer leur transition vers l’électrification, à la fois par respect de l’environnement et pour des raisons de compétitivité. Notre offre étendue et diversifiée permet désormais à un grand nombre d’entreprises de transport de passer à l’électrique », explique Goran Travancic, Directeur Général de Volvo Maroc.

L’engagement de Volvo Maroc devient aujourd’hui une réalité et vise à travailler en étroite collaboration avec les clients marocains pour décarboner le transport de camions.