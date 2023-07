Samsung Electronics : la barre de son en tête des ventes mondiales

Samsung Electronics a été reconnu comme leader sur le marché mondial des barres de son, selon le cabinet d’études de marché FutureSource Consulting. Un nouveau rapport publié récemment indique que Samsung a dominé le marché des barres de son pour la neuvième année consécutive, avec une part de marché de 20,2 % et 18,4 % du volume des ventes de l’industrie en 2022.

Les barres de son Samsung, y compris les modèles haut de gamme de la série Q, sont conçues et élaborées avec tout le savoir-faire du géant coréen pour offrir une qualité sonore puissante et immersive, une compatibilité accrue avec les téléviseurs Samsung, ainsi qu’un design élégant et moderne. Des fonctionnalités telles que le SpaceFit Sound ont été saluées par les clients et les critiques pour avoir calibré les sons en fonction des propriétés acoustiques de leur espace, offrant ainsi une expérience sonore personnalisée.

En effet, les barres de son Samsung ont impressionné les experts de l’industrie et les critiques, notamment AVForums qui a choisi la HW-Q990B comme lauréate du prix « Best in Class » pour 2022, et Newsweek qui affirme la que la HW-S800B « délivre un son impressionnant qui remplit la pièce » dans un format compact.

Cette année, la gamme de barres de son de Samsung atteint un niveau supérieur avec des sons cinématographiques captivants et des fonctions audio haut de gamme pour conquérir le cœur des consommateurs et des amateurs de cinéma maison.

La HW-Q990C de Samsung est une barre de son phare de la série Q dotée d’une impressionnante configuration 11.1.4 canaux et du son Dolby Atmos. Elle est dotée de la dernière fonction Q-Symphonie 3.0, qui analyse et traite les canaux vocaux et les éléments audio afin de fournir un son synchronisé sur chaque haut-parleur du téléviseur et de la barre de son. Elle est également équipée de SpaceFit Sound Pro, qui calibre les sons en fonction des propriétés acoustiques de l’espace, et de Game Mode Pro, qui optimise les sons en fonction des genres de jeux pour un réalisme accru lorsqu’ils sont joués au moyen du Samsung Gaming Hub.

« Samsung s’engage à fournir à ses clients une expérience de divertissement à domicile de premier plan qui répond à leurs besoins en constante évolution », affirme Cheolgi Kim, vice-président de la division Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Les barres de son Samsung sont le complément immersif parfait des téléviseurs Samsung, incarnant un son cinématographique impressionnant en combinaison avec des fonctions audio intelligentes et une connectivité améliorée ».

Selon FutureSource, le marché mondial des barres de son, qui a connu une croissance régulière d’environ 5,7 % au cours des trois dernières années, a enregistré des ventes de 23,16 millions d’unités en 2022 et devrait atteindre 26 millions d’unités en 2025.