Samsung au CES 2024 : l’IA au cœur des produits connectés

Samsung Electronics a partagé, lors de sa conférence de presse du CES 2024, sa vision d’une Intelligence Artificielle (IA) au service des utilisateurs, leur permettant de gérer leurs appareils connectés plus intuitivement et plus facilement que jamais. A cette occasion, Samsung s’est entouré de partenaires clés pour montrer comment la technologie soutient cette vision et comment les nouveaux produits et services mobilisent l’IA pour améliorer le quotidien.

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et directeur de la division Device eXperience (DX) de Samsung, a ouvert la conférence en expliquant comment l’IA permettra aux technologies connectées d’améliorer la vie quotidienne tout en restant non-intrusive et « en arrière-plan ». La stratégie présentée était axée sur la façon dont l’IA rend possible des expériences connectées aussi simples qu’utiles. Tout au long de la conférence de presse, Samsung a présenté une série de produits et de services contribuant à atteindre ces objectifs.

« Avec l’émergence de l’intelligence artificielle, des expériences plus pratiques et plus intelligentes vont redéfinir notre façon de vivre », a déclaré Jong-Hee Han. « Le large portefeuille de produits de Samsung ainsi que la recherche de collaborations ouvertes contribueront à rendre l’IA et l’hyper-connectivité accessible à tous ».

Les produits Électroménager et Visual Display avec IA apportent de nouvelles expériences au sein du foyer

Samsung met en avant lors de la conférence CES comment l’IA transforme l’usage des produits d’affichage visuel et des appareils numériques. Le Neo QLED 8K QN900D intègre un processeur IA NQ8 Gen 3 pour une expérience visuelle en 8K, améliorant également l’écoute TV avec l’Active Voice Amplifier Pro et offrant des fonctionnalités d’accessibilité telles que la langue des signes et les sous-titres audio.

Pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, Samsung propose des fonctionnalités innovantes d’accessibilité telles qu’une fonction de langue des signes contrôlable par gestes pour les malentendants sur le Neo QLED, et un sous-titrage audio convertissant les sous-titres en mots parlés en temps réel pour les malvoyants.

Samsung introduit également le nouveau projecteur The Premiere 8K, offrant non seulement un écran de 150 pouces, mais aussi la première transmission sans fil 8K pour un projecteur, offrant une expérience cinématographique à domicile.

En matière de son, Samsung présente Music Frame, une enceinte au design personnalisable qui se fond parfaitement dans les foyers et se synchronise avec les téléviseurs et barres de son Samsung via Q-Symphony, offrant un son enrichi et immersif.

De plus, Samsung a apporté des améliorations majeures à Ballie, le robot AI roulant présenté pour la première fois au CES 2020. Ballie est désormais un compagnon AI capable d’interagir avec d’autres appareils intelligents pour fournir des services personnalisés et afficher des informations utiles où que les utilisateurs se trouvent.

Pour améliorer les expériences culinaires, Samsung dévoile le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec AI Family Hub™+. Ce réfrigérateur intègre une caméra interne reconnaissant jusqu’à 33 aliments et suggérant des recettes avec ces ingrédients. Il permet également de définir des dates de péremption pour recevoir des notifications lorsque ces dates approchent, réduisant le gaspillage alimentaire. De plus, la gamme de cuisinières Anyplace Induction permet de partager des recettes depuis l’application Samsung Food sur l’écran de la cuisinière pour une expérience de cuisine plus pratique.

L’IA de Samsung s’étend également aux appareils au-delà de la cuisine, avec la nouvelle machine à laver et sèche-linge tout-en-un Bespoke AI Laundry Combo™, qui personnalise le lavage et le séchage en s’adaptant aux habitudes des utilisateurs. Le robot aspirateur et nettoyeur Bespoke Jet Bot Combo™ utilise également l’IA pour un nettoyage plus efficace, détectant les objets, les tâches et les types de sols pour ajuster ses paramètres en conséquence.

Galaxy Book4 Series : les ordinateurs portables Samsung les mieux préparés à l’I

Samsung a dévoilé la série Galaxy Book4, ses ordinateurs portables les plus prêts à l’IA. Ces nouveaux modèles s’intègrent parfaitement avec les smartphones Galaxy, offrant des fonctionnalités avancées comme l’utilisation du smartphone comme webcam pour les appels vidéo sur PC et la gestion des messages sans ouvrir d’applications. Ce partenariat avec Microsoft vise à offrir une expérience PC plus fluide et intelligente, disponible à partir de mars. La série Galaxy Book4 peut être couplée avec d’autres appareils Galaxy pour une expérience utilisateur améliorée.

Mieux connecter les utilisateurs et les appareils grâce à l’intelligence spatiale

Jaeyeon Jung, Vice-président exécutif de SmartThings, a présenté comment l’IA transforme l’interaction entre utilisateurs et appareils, avec la vision de Samsung pour SmartThings : plus l’utilisateur possède d’appareils Samsung, plus ces derniers deviennent intelligents pour faciliter la vie quotidienne.

L’intelligence spatiale est clé : elle aide les appareils à comprendre l’espace et les habitudes de l’utilisateur pour une gestion domestique personnalisée. SmartThings utilise le LiDAR pour créer des plans numériques et prévoit une vue en 3D améliorée en mars. De plus, un QR code permettra d’ajouter des proches à SmartThings pour créer leurs propres routines.

Grâce à des capteurs et à l’IA, SmartThings détectera des situations inhabituelles et enverra des alertes. Le Galaxy SmartTag2 permettra également de suivre les animaux de compagnie.

En outre, Bixby, l’assistant vocal, dynamise les maisons intelligentes en aiguillant les commandes vers les appareils pertinents. La télévision, avec Samsung Daily+, devient un centre pour divers services comme les appels vidéo via ConnecTime, les consultations vétérinaires, et affiche des informations utiles via Samsung Now+ sans allumer l’écran, le tout accessible par commandes vocales.

Optimisation de la connectivité entre véhicule et domicile

Samsung a annoncé des avancées dans l’industrie automobile, avec un partenariat avec le groupe Hyundai Motor. Cet accord permettra aux utilisateurs d’accéder à des services Maison-Voiture et Voiture-Maison grâce à la connectivité SmartThings. Haeyoung Kwon, responsable du centre de développement de l’infodivertissement et de la division exécutive SDV chez Hyundai Motor Group, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration.

SmartThings fonctionnera avec les véhicules Hyundai, Kia et Genesis via l’application, offrant aux utilisateurs la possibilité de commander à distance des fonctions de leur voiture, comme le préchauffage ou l’ouverture des fenêtres, à l’aide de commandes vocales. Les utilisateurs pourront également contrôler les fonctions domestiques depuis leur véhicule, comme l’ouverture du garage ou la régulation de la température, toujours grâce aux commandes vocales.

En outre, Samsung renforce son partenariat de longue date avec HARMAN pour améliorer l’expérience de conduite. HARMAN propose des solutions telles que Ready Care, axée sur la sécurité du conducteur, utilisant des techniques de réseau neuronal pour surveiller les mouvements du conducteur et offrir des rappels personnalisés. Ready Vision projette des informations directement sur le pare-brise, offrant des recommandations de trajet ou de pauses à partir de la réalité augmentée. Ready Upgrade permet également aux constructeurs automobiles de mettre à jour régulièrement le matériel et le logiciel des véhicules pour les maintenir à jour et efficaces.

Priorité Sécurité et Confidentialité

Samsung met l’accent sur la sécurité et la confidentialité à travers ses appareils interconnectés et alimentés par l’IA. Shin Baik de l’équipe de sécurité Mobile eXperience a présenté les solutions de sécurité de l’entreprise comme fondement de cette ère hyper-connectée.

Parmi ces solutions, Samsung Knox Matrix propose désormais un chiffrement de bout en bout sur de nombreux smartphones Samsung Galaxy et téléviseurs intelligents. Cette technologie permet aux appareils de surveiller mutuellement les menaces et de les isoler. Knox Vault, qui protège les données utilisateur sur certains des appareils les plus populaires de Samsung, s’étend désormais à davantage d’appareils connectés par SmartThings, tels que les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K. De plus, les partenariats de Samsung avec des grandes entreprises technologiques permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une sécurité et d’une confidentialité adaptées à leurs besoins spécifiques.

Matériaux Responsables, Gestion Énergétique et Accessibilité

Samsung avance dans les matériaux responsables, la gestion de l’énergie et l’accessibilité. Inhee Chung, Vice-Présidente du Centre de Durabilité Corporate de Samsung, a souligné les efforts de l’entreprise pour une économie plus circulaire. Samsung intègre de plus en plus de matériaux recyclés dans ses produits, comme le plastique recyclé issu de filets de pêche dans les appareils Galaxy, le plastique recyclé dans les téléviseurs et l’aluminium recyclé dans les réfrigérateurs Bespoke. De plus, le programme Certified ReNewed propose des téléphones reconditionnés à prix abordable, et Galaxy Upcycling permet de réutiliser les anciens téléphones de manière créative.

Samsung utilise également l’IA pour rendre ses produits plus écoénergétiques, notamment avec le mode AI Energy de SmartThings qui optimise automatiquement la consommation d’énergie. Cette collaboration avec Tesla intègre SmartThings Energy avec les produits Tesla, offrant des fonctionnalités comme la détection de conditions météorologiques extrêmes sur les téléviseurs Samsung. De plus, Samsung améliore l’accessibilité avec des appareils qui réagissent aux gestes sans contact, des sous-titres auto-générés sur les téléphones et une fonctionnalité de lecture vocale sur les téléviseurs. Ces avancées favorisent une expérience inclusive pour tous.